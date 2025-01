Al Teatro Govi di Bolzaneto torna “Tribal Power”, sul palco danza orientale e fusion

Genova. Al Teatro Govi torna Tribal Power. Sul palco maestri nazionali e internazionali del calibro di VioletScrap, Linda Luna Melani e Paola PiBi per il fusion, Linda Luna Melani per ATS format Black Sheep, Sandy D’Ali per la danza orientale, oltre a numerosi ospiti del miglior panorama Ligure e nazionale che allieteranno lo show insieme alle compagnie Cherry Blossom – TUT e A.Metista delle due socie fondatrici dell’associazione organizzatrice dell’evento sin dal 2015.

Appuntamento sabato 15 febbraio alle 21.00 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via Pastorino.

Il Tribal Power Genova, giunto già all’ottava edizione, organizzato da Francesca Lasalandra e Myriam De Lellis, ha lo scopo di divulgare le discipline di danza orientale mediorientale, tribal fusion, tribal Ats e Its, permettendo di studiare a Genova con insegnanti di altissimo livello.

Allo show parteciperanno, oltre alle maestre e alle compagnie già citate, tante altre sorprese: vecchie e nuove conoscenze della famiglia Tribal Power tra cui le ormai note in tutta Italia Velluto e Ardiciocche.

Il tema è sempre più difficile: quest’anno il filo conduttore è Yin e Yang: simbolo di armonia, che realizza l’equilibrio e produce l’interazione tra due energie. Ombra e sole: due metà che, insieme, realizzano l’equlibrio dell’interezza.

Biglietti 13 euro più diritti di prevendita disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in: