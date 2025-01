Aiuti umanitari per la Striscia di Gaza, il M5s sferza Regione Liguria: “Si attivi col governo per coinvolgere associazioni come Music for Peace”

Genova. “L’attesissima tregua in Medio Oriente sia l’occasione per rispondere alle esigenze immediate della popolazione. Music for Peace, organizzazione umanitaria italiana, ha più volte dichiarato la propria disponibilità a intervenire con un’operazione di emergenza a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza. Una disponibilità più volte comunicata alle istituzioni competenti, senza però ricevere riscontri adeguati nonostante l’esperienza pluriennale dell’organizzazione che opera direttamente in loco dal 2009. Ricordiamo peraltro che ad aprile 2024, Music for Peace è riuscita a consegnare 40 tonnellate di aiuti alimentari nella Striscia di Gaza, nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni egiziane. L’attuale mancata autorizzazione al trasporto e alla distribuzione degli aiuti rischia di compromettere un’azione fondamentale per la tutela della popolazione civile. Considerato che durante la conferenza stampa del 14 gennaio 2025, il Ministro degli Affari Esteri italiano ha garantito l’intenzione di recarsi ancora una volta in Israele e Palestina e di proseguire il piano di aiuti, Music for Peace ha nuovamente manifestato la volontà di collaborare con le istituzioni italiane per garantire la distribuzione degli aiuti, operando direttamente sul campo e assicurando un controllo rigoroso della distribuzione fino alla destinazione finale”.

Così, il deputato del M5S Roberto Traversi e il senatore del M5S Luca Pirondini, primi firmatari di un’interrogazione presentata alla Camera e al Senato nella quale si chiede al Ministro competente “se sia a conoscenza delle richieste presentate da Music for Peace e delle difficoltà incontrate dall’organizzazione nel ricevere le necessarie autorizzazioni per l’intervento umanitario nella Striscia di Gaza; quali azioni siano state intraprese dal Ministero per facilitare il passaggio degli aiuti umanitari italiani verso la Striscia, nel rispetto delle normative internazionali e dei principi umanitari; se il Governo italiano intenda coinvolgere attivamente le organizzazioni come Music for Peace, che hanno dimostrato competenza e capacità operativa, nel piano di aiuti umanitari destinati alla popolazione civile della Striscia di Gaza; e quali ulteriori iniziative siano previste per garantire il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di aiuti umanitari e per rafforzare l’impegno dell’Italia nel sostegno alla popolazione colpita dal conflitto”.

La questione approda ora anche in Consiglio regionale con un ordine del giorno fuori sacco per la seduta di domani, con il quale il capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria Stefano Giordano impegna il presidente e la Giunta “ad attivarsi presso il Governo affinché coinvolga attivamente organizzazioni come Music For Peace, che hanno già dimostrato competenza e capacità operativa, nel piano di aiuti umanitari destinati alla popolazione civile della Striscia di Gaza”.