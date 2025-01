Aggressione fuori dalla discoteca, 18enne finisce in ospedale

Genova. Un ragazzo di 18 anni è stato portato in ospedale la notte scorsa per le ferite riportate durante un’aggressione avveuta all’esterno di una discoteca di Quarto.

L’intervento di 118 e polizia è scattato poco dopo le 3.30 in via Schiaffino. Il giovane aveva una ferita alla testa riportata, con tutta probabilità, in una caduta. Non ha però fornito dettagli su quanto era accaduto: è stato portato in codice giallo al San Martino per le cure del caso.

Le volanti della polizia intervenute sul posto hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato gli accertamenti.