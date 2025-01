Genova. I carabinieri di Genova hanno rintracciato e denunciato l’uomo che, secondo le indagini, all’alba del primo gennaio scorso ha aggredito Pablo Edoardo Laniz Vargas, 43enne cittadino ecuadoriano, lasciandolo esanime e in una pozza di sangue in via Jori, a Certosa.

Si tratta di un ventenne italiano, residente a Rivarolo, che quella mattina era accompagnato da altri due giovani – 18 e 24 anni – scappati subito dopo l’aggressione e denunciati per omissione di soccorso. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sampierdarena sono riusciti a risalire a loro grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso l’aggressione.

L’aggressione ripresa dalle telecamere

nelle immagini si vede il ventenne avvicinare il 43enne e colpirlo con violenza alla testa con un pugno, facendolo crollare a terra. Nella caduta l’uomo aveva battuto la testa, procurandosi un trauma cranico e diverse fratture. A chiamare i soccorsi erano stati alcuni passanti che lo avevano notato privo di sensi sull’asfalto.

Quando i sanitari del 118 erano arrivati sul posto le condizioni del 43enne erano gravissime: ricoverato in rianimazione all’ospedale Galliera, è stabile ma tutt’ora in pericolo di vita.

Il ritorno in via Jori e la bevuta al bar

Non è chiaro cosa abbia provocato la violenta aggressione, anche se il sospetto dei militari è che tra la vittima e l’aggressore vi sia stata una lite nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Da quanto accertato, i tre giovani dopo la violenza sono tornati in via Jori e hanno tranquillamente ripreso a bere mentre, in strada, il personale sanitario stava medicando il ferito.

Martedì mattina i carabinieri hanno perquisito le case degli indagati trovando gli abiti indossati la notte di Capodanno. Il ventenne è stato denunciato per lesioni personali gravissime.