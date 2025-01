Immobiliare, aumentano gli affitti ma diminuiscono le case: i prezzi quartiere per quartiere

Genova. Da un lato la penuria di case disponibili per la locazione, dall’altra l’aumento, graduale e inesorabile, dei canoni d’affitto. La crisi abitativa si fa sentire soprattutto nelle grandi città, in un circolo vizioso che non risparmia neppure Genova.

Il capoluogo ligure rientra infatti tra le città in cui il costo degli affitti è aumentato. Stando all’ultima analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, a livello nazionale i canoni di locazione sono cresciuti del 3,9% per i monolocali, del 4% per i bilocali e del 3 per i trilocali nei primi sei mesi del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023.

A Genova l’affitto di un monolocale, al mese, è aumentato del 3,3%, mentre per un bilocale l’aumento è del 3,9%. Meno ricercati invece i trilocali: l’aumento è “solo” dell’1,3%, il più contenuto insieme con Milano (1,1%).

I costi degli affitti quartiere per quartiere

Andando a guardare i prezzi per quartiere, a Oregina affittare un bilocale costa in media 450 euro, canone che sale a 700 per San Martino. Il prezzo medio per un bilocale in affitto in centro storico, Foce e zona Manin è 600 euro, tra i 400 e i 450 per Marassi, Molassana e San Fruttuoso.

I prezzi medi di un monolocale in affitto vanno dai 200 per Cornigliano, Sampierdarna, Pontedecimo e Bolzaneto ai 300-350 per Pegli, Sestri Ponente, Certosa, Molassana e Borgoratti, mentre in zona centro e Castelletto si spende sui 400-450 euro. Fa eccezione San Martino, dove un monolocale può costare circa 550 euro al mese.

Passando ai trilocale, le zone più costose sono Castelletto, la Foce e San Martino: circa 700 euro per le zone di via Caffaro, corso Magenta e via Acquarone, 800 per Manin e via Assarotti, 750 via San Vincenzo. A Levante, 600 euro medi per un trilocale in affitto in zona Sturla Boccadasse, 550 a Quinto.

Sale la domanda, ma calano gli immobili da affittare

I prezzi elaborati da Tecnocasa non sono però indicativi dell’attuale situazione affitti a Genova. La domanda di locazione, sempre sostenuta, deve infatti fare i conti con una preoccupante carenza di offerta, in particolare di immobili da affittare con contratti di lunga durata. La stragrande maggioranza degli immobili affittabili vengono impiegati per case vacanza, e si preferiscono i contratti a canone transitorio, anche se i provvedimenti adottati per contenere il fenomeno delle case vacanza inizia a dare frutti.

A Milano per esempio aumentano i contratti transitori e sempre più proprietari decidono di puntare sull’affitto tradizionale. Certo, resta la città più costosa: 820 euro per un monolocale, 1.140per un bilocale e 1.510 per un trilocale, ma le città in cui gli affitti sono aumentati di più sono Bari, Bologna e Roma.