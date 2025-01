Aeroporto di Genova, maxi carico di merce su un Boeing partito per la Guinea Equatoriale

Genova. Il consorzio GOAS ha gestito nei giorni scorsi il carico di un Boeing 767 ER300 in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova destinato a Malabo, capitale della Guinea Equatoriale. In meno di tre ore il personale della società che da circa un anno, gestisce i magazzini dello scalo genovese ha realizzato colli di dimensioni diverse consegnandoli alla rampa prima dell’orario schedulato per l’imbarco a bordo dell’aeromobile.

“È l’ennesima dimostrazione – commenta soddisfatto Andrea Giachero, presidente di GOAS e Spediporto – che l’aeroporto di Genova c’è e può svolgere una funzione importante a supporto del proprio porto, con vantaggi indubbi sia per il sistema Italia che per l’Europa tutta. Peraltro il Colombo – osserva ancora Giachero – può approfittare della congestione dei grandi aeroporti mettendosi a disposizione e permettendo al leader nazionale, Malpensa, di recuperare quei volumi sottratti dagli scali Nord Europei e spagnoli al nostro Paese grazie alle loro infrastrutture fisiche e digitali sicuramente più avanzate”.

GOAS è una società consortile a responsabilità limitata nata nel 2019 dalla volontà di Spediporto di unire l’esperienza e le competenze di un gruppo di imprese associate con l’obiettivo comune di valorizzare, incrementare ed efficientare il comparto cargo genovese. Tutte le 21 imprese della logistica che insieme a Spediporto partecipano a GOAS sono radicate sul territorio e occupano oltre 730 dipendenti, per un giro d’affari di circa 250 milioni di euro.

Giachero aggiunge: “C’è entusiasmo, siamo dinamici e questo ci aiuta ad alzare quella sorta di nebbia che per anni ha reso poco visibile la nostra piattaforma. Non dimentichiamo che il Pna ha classificato Genova come aeroporto strategico per il sistema Italia e lo ha inserito in prima fascia. Questo anche in virtù delle grandi opere che interesseranno la città e il suo porto, uno dei più importanti d’Europa, sicuramente il più importante del Mediterraneo e che stanno riqualificando il territorio a vantaggio del nostro paese e non solo. Siamo sicuri che si possa mettere in moto un volano importante per la città e per tutta l’economia legata al mare, che non può non prevedere un aeroporto presente efficiente”.

La riflessione finale di Giachero è legata alle opportunità offerte da GOAS: “L’estrema vicinanza dei magazzini con gli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli garantisce flussi di comunicazione snelli ed efficaci con vettori, Gsa e spedizionieri. I nostri servizi di handling facilitano l’accettazione, il controllo, il consolidamento e la gestione per la consegna dei carichi alla rampa, agli spedizionieri ed a tutte le compagnie di autotrasporto gestite dagli stessi o dai vettori”.