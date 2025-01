Acquario Village, tutte le iniziative fino al 6 gennaio

Genova. L’Acquario di Genova organizza fino al 6 gennaio un palinsesto di appuntamenti speciali per approfondire la conoscenza delle scogliere coralline all’interno del nuovo percorso tematizzato dedicato a SpongeBob, la spugna gialla più amata da grandi e piccini protagonista dell’omonima serie tv in onda sui canali Nickelodeon e Super!; sempre fino al 6 gennaio il percorso guidato Dietro le quinte aspetta il pubblico con 6 appuntamenti quotidiani.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi, il primo experience museum in Italia dedicato ai cinque sensi, aspetta i suoi giovani visitatori e le loro famiglie con un palinsesto quotidiano di science snack fino al 6 gennaio di cui alcuni a tema Tartarughe Ninja.

Per chi fosse alla ricerca di una strenna in stile edutainment per l’ultima delle feste, l’Epifania, Costa Edutainment propone la formula regalo dei biglietti per la visita alle due strutture, singole o nei percorsi abbinati, dell’abbonamento annuale all’Acquario di Genova e della tessera TEN per La Città dei Bambini e dei Ragazzi. Tutti i biglietti regalo sono acquistabili su www.acquariodigenova.it.

Nel periodo delle feste, l’Acquario di Genova è aperto tutti i giorni con i seguenti orari: fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00). Eccezionalmente.

A gennaio, La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16.00).

ACQUARIO DI GENOVA

Alla scoperta delle scogliere coralline con SpongeBob – fino al 6 gennaio tutti i giorni

Tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025, l’Acquario propone speciali incontri con lo staff per raccontare le meraviglie di questo ricchissimo e delicatissimo habitat marino che costituisce la casa di SpongeBob, Bikini Bottom, e approfondire la conoscenza dei suoi abitanti e del loro stato di conservazione.

Un’occasione per visitare il nuovo percorso tematizzato dell’Acquario che si snoda in diverse aree della struttura con allestimenti, pannelli e QR code con contenuti extra consultabili e scaricabili.

Gli incontri, compresi nel biglietto di ingresso, sono organizzati nei giorni indicati dalle ore 15 alle ore 17.

Tutti i dettagli degli appuntamenti sono disponibili su www.acquariodigenova.it.

Dietro le quinte – tutti i giorni fino al 6/1/2025

Torna come in ogni periodo di feste, l’appuntamento quotidiano con il tour che consente di scoprire i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. È disponibile tutti i giorni fino al 6 gennaio, con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30. Ha una durata di 50 minuti e permette di conoscere le attività necessarie al corretto funzionamento delle vasche, alla cura e allevamento degli animali, ai progetti di ricerca e conservazione insieme a tante curiosità.

È acquistabile sul sito www.acquariodigenova.it al prezzo di 8 euro in aggiunta al biglietto di ingresso.

LA CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Fino al 6 gennaio 2025, La Città dei Bambini e dei Ragazzi propone un calendario quotidiano di Science Snack, animazioni guidate dallo staff per approfondire di volta in volta temi diversi in modo coinvolgente e divertente. Sono compresi nella visita e proposti nelle fasce orarie dalle 10.30 alle 12.20 e dalle 15.00 alle 17.00 (durata di 20 minuti). Parte degli appuntamenti saranno a tema Tartarughe Ninja, i simpatici personaggi antropomorfi che tematizzano alcune postazioni gioco per far conoscere la loro astuzia e mettere alla prova, attraverso quiz e giochi, le abilità ed i cinque sensi dei piccoli visitatori e delle piccole visitatrici.

I personaggi di Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo, appassionati di pizza nati nel 1984 dalla matita di Kevin Eastman e Peter Laird, sono protagonisti assoluti di Nickelodeon, brand per bambini e ragazzi di Paramount, con le tante serie animate e i cinque film.

Il periodo delle vacanze è un’occasione speciale per le famiglie per compiere insieme, adulti e bambini, un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e del mondo attraverso il percorso esperienziale proposto dall’experience museum nelle sale tematiche dedicate ai cinque sensi, cui si aggiungono lo spazio Splash per i bambini e le bambine dai 2 ai 4 anni e lo spazio dedicato alla Casa in costruzione, come strumento per trasmettere conoscenze e divertirsi.