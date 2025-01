Accoltellamento per strada, attimi di paura nel quartiere di Marassi

Genova. Paura a Marassi nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 gennaio, per un accoltellamento avvenuto per strada.

E’ successo nei pressi di un esercizio commerciale, sotto gli occhi di diverse persone.

Secondo le prime informazioni sembra che due uomini, entrambi italiani, si sarebbero affrontati perché rivali in amore. Uno dei due, 45 anni, dopo aver preso a pugni il rivale di 59 anni ha avuto la peggio perché quest’ultimo lo ha colpito con tre fendenti alla schiena.

Sul posto i soccorsi, con l’automedica del 118 e ambulanze, oltre alle forze dell’ordine, con ben cinque volanti della polizia.

Il ferito è stato portato al Galliera, l’altro non ha avuto bisogno di ricovero. Il 59enne è stato accompagnato in Questura ma non è detto che, visto che il fermo non è avvenuto in flagranza di reato, venga arrestato. Potrebbe quindi essere solo denunciato a piede libero.

Problemi alla viabilità nella zona, con lunghe code, vista anche l’ora di punta in cui si è verificato l’episodio.

(foto da Alessia Pareto gruppo sei di Marassi se…)