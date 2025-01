Abitare e disegnare, continua la stagione all’Ortica: doppio appuntamento tra teatro sociale e famiglie

Genova. Ancora un doppio appuntamento questo fine settimana per il Teatro dell’Ortica la cui stagione Tessere è entrata nel suo vivo ospitando sul suo palco due spettacoli unici nel loro genere.

Si inizia sabato 18 gennaio, ore 18.30, con “Banlieu de Lune. Studio/Azione intorno all’abitare“, una piece attualissima prodotta da Open Theater Savona / Teatro21 e creata e interpretato da Sara Moretti, Marco Berta e con il gruppo del laboratorio di Teatro di Comunità che si svolge nella mensa di fraternità della città di Savona, costituito da attori di ogni origine e estrazione sociale in continuo cambiamento. Lo spettacolo parla dei diversi aspetti dell’abitare, soffermandosi principalmente su chi vive senza avere un tetto, passando le notti in cerca di un riparo. Lo spettacolo nasce da storie e racconti di persone senza fissa dimora, ma più intimamente racconta di come sia fondamentale imparare ad abitare sé stessi per poter, poi, instaurare relazioni positive con gli altri e con l’ambiente. In un susseguirsi di scene e quadri al chiaro di luna, il pubblico viene accompagnato nelle periferie dell’esistenza senza mai perdersi. Giochi di ombre, danza e poesia per sancire che ancora oggi la casa è un diritto negato

Domenica 19, invece, ore 16.30, è il turno del teatro per le famiglie per la stagione dedicata ai più piccoli “Fiabe fuori dal centro”. Sul palco dell’Ortica torna Marco Pernici e il suo Lo Spaventapasseri teatro, portando in scena “Il pittore e l’arcobaleno“: un buffo pittore che adora disegnare e dipingere, si diverte a scoprire le storie e le emozioni che si nascondono dietro ogni quadro. Inizierà così a raccontare la storia di un mondo dove i colori sono stati rubati ed ogni cosa è diventata in bianco e nero. Riuscirà il nostro eroe a trovare il modo di far tornare i colori? “Lo spettacolo mostra la potenza evocativa delle storie che si possono raccontare attraverso i disegni – ci racconta Pernici – i bambini avranno la possibilità di vedere l’evoluzione teatrale di una delle loro attività preferite. Sarà proprio il gioco teatrale a trasportare il pubblico in un viaggio avventuroso dove realtà e fantasia si mischiano creando una storia divertente e poetica, guidandolo alla scoperta di tutte le emozioni che fanno parte di questa storia nonché della vita di tutti i giorni”.

Come di consueto, al termine dello spettacolo, lo staff del Teatro dell’Ortica animerà un laboratorio dedicato a tema a cui seguirà la classica merenda insieme.