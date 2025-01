A spasso di notte con la droga nello zaino: in casa bilancino e coltello. Denunciato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 30enne ecuadoriano, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Questa notte le volanti della polizia, in transito in zona Marassi lo hanno notato e fermato per un controllo.

L’uomo ha subito ammesso di trasportare droga e, in effetti, all’interno del suo zaino sono stati rinvenuti 50 grammi di marijuana ed un coltello. Altre dosi di cannabis, bilancino e materiale da confezionamento sono stati rinvenuti nella sua abitazione.