A San Fruttuoso torna la fiera di Sant’Agata: tutte le modifiche al traffico

Genova. Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la fiera di Sant’Agata. Domenica 2 febbraio San Fruttuoso tornerà a popolarsi per il mercato all’aperto più grande della Liguria, che ogni anno richiama nel quartiere migliaia di acquirenti.

Nelle quasi 600 bancarelle si potranno trovare prodotti artigianali, prelibatezze gastronomiche, oggettistica, piante e fiori e molto altro, e per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono state disposte una serie di modifiche al traffico.

Fiera di Sant’Agata 2025, tutte le modifiche al traffico

I provvedimenti entreranno in vigore alla mezzanotte e un minuto del 2 febbraio e lo resteranno sino alle 5 di lunedì 3 febbraio.

Istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata in:

Corso Sardegna nella semicarreggiata di levante: tratto compreso tra il fornice derroviario e piazza Giusti per istituzione capolinea provvisorio Amt e zona per sosta mezzi di soccorso vigili del fuoco e ambulanze con soppressione della pista ciclabile e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata.

Corso Sardegna nel tratto compreso tra via Giacometti e via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del

doppio senso di circolazione;

Piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato;

Via Paolo Giacometti (eccetto mezzi bus fino alle ore 02:00 del giorno 02/02/2025);

Via de Paoli tutta;

Via Michele Novaro, tratto compreso tra via Giacometti e via Toselli;

Piazza Giovanni Martinez tutta;

Via Filippo Casoni tutta;

Piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente;

Via Giovanni Torti, tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Abero D’Oro;

Via Tomaso Pendola tutta;

Via Paggi tutta;

Via Contubernio G.B. D’Albertis, tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale;

Via Vittoria Giorni tutta;

Corso Galileo Galilei tutta;

Piazza Manzoni nella parte lato mare;

Via L.Cambiaso, tutta a eccezione degli aventi diritto con istituzione di doppio senso di circolazione tra via Olivieri e piazza Manzoni;

Divieto di sosta anche in:

Via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra via San Fruttuoso e via Torti;

Via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra il passo resa Villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso da Villa Migone fino a via dell’Albero D’Oro (compresa);

Passo Resa di Villa Migone tutta;

Via G.B. D’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont, via Vitale e via Repetto;

Via Olivieri, tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso con l’istituzione del doppio senso di circolazione;

In via San Fruttuoso è istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con via dell’Albero D’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito. Istituito anche il divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Imperiale e via dell’Albero D’Oro.

In via dell’Albero D’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti. In Via Petrusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese;

In via Pietro Toselli scatta il senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra via Novaro e piazza Martinez. Per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Novaro stessa. In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti.

In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli. In via Torti nel tratto discendente dopo l’intersezione con via Donghi è interdetta la circolazione dei veicoli con previsione obbligo di svolta a destra in via Donghi;

Sono temporaneamente istituite fermate dell’autobus in: