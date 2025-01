A Genova un fumetto della polizia locale per spiegare le novità del codice della strada

Genova. Quali sono i nuovi casi di sospensione della patente? E i rischi, amministrativi e penali, per chi si mette alla guida dopo avere bevuto alcolici e assunto sostanze stupefacenti o psicotrope? Sono alcune delle domande a cui la polizia locale di Genova prova a rispondere con la nuova campagna di sensibilizzazione a fumetti legata all’entrata in vigore, lo scorso 14 dicembre, del nuovo codice della strada.

Nove le vignette riunite nella brochure che è già in fase di stampa e che sarà diffusa sul territorio attraverso varie iniziative tra le quali, in particolare, i gazebo delle unità mobili della Polizia Locale allestiti nei vari Municipi. Qui si può scaricare il fumetto.

“I fumetti sono una modalità di comunicazione particolarmente efficace, grazie alla capacità di unire testo e immagini in un prodotto finale che, attirando l’attenzione del lettore, riesce a raggiungere l’obiettivo di veicolare un messaggio importante qual è la conoscenza delle norme del Codice della Strada per la sicurezza di tutti – spiega l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino – In questi anni la Polizia Locale di Genova, insieme all’Amministrazione comunale, ha investito molte risorse nella promozione di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti e dei comportamenti scorretti alla guida, come Incidente? Pensaci prima!, Basta poco e Sulla strada ti senti immortale. Brochure e pillole video, disponibili sul sito del Comune di Genova e sui canali social della Polizia Locale, con cui i nostri agenti hanno saputo costruire un modello nazionale per la promozione di comportamenti più responsabili alla guida e per sanzionare chi non rispetta le regole: un doppio obiettivo – conclude Gambino – condiviso dall’ultima riforma del Codice della Strada varata dal Governo che va a rafforzare il nostro impegno per una maggiore tutela e sicurezza dei cittadini genovesi”.

Le tematiche affrontate nel fumetto sono:

– nuovi casi di sospensione della patente;

– superamento dei limiti di velocità in città;

– spazi riservati alla fermata e alla sosta delle persone invalide;

– utilizzo di telefoni, tablet e altri dispositivi;

– mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici

– mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

– limitazioni per i neopatentati;

– monopattini elettrici;

– sorpasso.

Ogni disegno è corredato da alcune informazioni specifiche volte ad informare il lettore, a cui ci si rivolge direttamente con il “tu”, sulle sanzioni a cui è possibile andare incontro in caso di comportamenti scorretti alla guida: sanzioni inasprite dalla recente riforma del Codice a tutela di tutti gli utenti della strada.

Oltre all’inasprimento delle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti e utilizza lo smartphone, tra le principali novità riportate nella brochure si ricordano:

– il ritiro e la sospensione della patente se si superano di 10 km/h, due volte in un anno, i limiti di velocità;

– l’aumento delle sanzioni pecuniarie per chi posteggia il proprio veicolo nei posti auto riservati alle persone con disabilità;

– l’obbligo di casco, targa e assicurazione per i conducenti di monopattino elettrico;

– l’obbligo di sorpassare i ciclisti tenendo una distanza minima di 1,5 metri (quando le condizioni della strada lo consentano)

Altre campagne sulla sicurezza stradale

Negli ultimi anni la polizia locale di Genova ha lanciato diverse campagne di comunicazione sulla sicurezza stradale.

“Incidente? Pensaci prima!”, articolata su 10 azioni, era una campagna di informazione con affissioni, passaggi su emittenti locali e social, ma anche di sensibilizzazione con info-point dove si poteva provare l’etilometro ed essere informati sulle conseguenze anche giuridiche legate all’abuso di alcol. La campagna era finalizzata anche al contrasto ai comportamenti scorretti con servizi mirati, nelle ore serali dei fine settimana, contro i pirati della strada.

“Basta poco” consisteva in una serie di spot che affrontavano i principali comportamenti alla base di sinistri stradali di una certa gravità quali l’omesso uso delle cinture, l’uso scorretto dei device elettronici e l’abuso di alcol. Prevedeva anche una serie di clip con video-testimonianze di agenti che raccontavano incidenti particolari su cui erano intervenuti.

L’altra campagna “Sulla strada ti senti immortale” affiancava, agli spot video, un opuscolo e una campagna di affissioni in ambito cittadino con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani verso i rischi connessi ai comportamenti scorretti alla guida.

A tali iniziative si aggiungono le lezioni di educazione stradale che il personale della Polizia Locale tiene nelle scuole di ogni ordine e grado, dall’Infanzia fino alle Superiori di II Grado. Il programma delle lezioni viene calibrato a seconda della fascia scolastica e gli operatori, appositamente formati, si accordano con insegnanti e, ove presenti, mobility manager, per affrontare in classe gli argomenti che più interessano.

Collaborazioni con altre realtà del territorio

La Polizia Locale di Genova collabora anche con il Premio Federica Picasso (che coinvolge le scuole in progetti dedicati a sicurezza stradale e mobilità scolastica sostenibile), i Pedibus (accompagnamento a piedi dei bimbi a scuola) e “Fai strada!”, il progetto che insegna agli studenti delle scuole primarie le norme del Codice della Strada attraverso lezioni teoriche e pratiche che si svolgono nei Parchi di educazione stradale.

Esistono anche accordi di partenariato con le autoscuole per lo svolgimento di attività rivolte ai patentanti e, con ACI, per la partecipazione alla ACI Driving Experience in cui gli agenti di Polizia Locale, insieme alla Polizia Stradale e al 118, simulano un incidente e spiegano le conseguenze di una guida sbagliata dovuta ad eccesso di velocità, abuso di alcol etc. Quest’anno, dopo la sperimentazione di fine 2024, per le scuole primarie genovesi si rinnova la possibilità di visitare la centrale operativa della Polizia Locale, con un tour guidato e un annesso momento formativo sulla sicurezza stradale.

Infine, più in generale, attraverso protocolli e specifici accordi con le realtà del territorio quali ad esempio l’Ufficio Scolastico Regionale e la Protezione Civile, l’ufficio mobile attrezzato della Polizia Locale partecipa a varie iniziative e manifestazioni in città per offrire brevi ma proficue attività di informazione e sensibilizzazione a scolaresche e non solo.