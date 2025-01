A Castelletto un incontro pubblico per mettere in guardia contro le truffe agli anziani

Genova. Un incontro pubblico nella chiesa di San Paolo, a Castelletto, per incontrare la fascia più fragile della popolazione (e non solo) e metterla in guardia sui sempre più diffusi tentativi di truffa agli anziani. Si è tenuto giovedì 23 gennaio, un confronto cui ha partecipato Luca Scorza Azzarà, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, e una rappresentanza del carabinieri del comando provinciale.

Nel corso dell’incontro sono stati elencati e spiegati nel dettaglio i principali metodi di raggiro utilizzati dai truffatori per farsi consegnare denaro, gioielli o altri oggetti preziosi. Il più ricorrente (ed efficace) negli ultimi mesi, come ricordato da Azzarà, è quello della telefonata da parte di finti appartenenti alle forze dell’ordine o da finti avvocati che denunciano che un parente della vittima è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che necessita di denaro con cui pagare la cauzione ed evitare il carcere.

Facendo leva sugli affetti più cari e sul panico, i truffatori puntano a presentarsi a casa della vittima e a farsi consegnare tutto ciò che di valore ha a casa: uno resta al telefono per impedirle di chiamare qualcuno, un complice arriva al portone presentandosi come maresciallo o poliziotto e poi fugge con gioielli e denaro.

Pm e carabinieri hanno ricordato che i truffatori studiano attentamente le vittime, le loro abitudini e anche i parenti più stretti, utilizzando anche le informazioni presenti sui social, raccogliendo dettagli utili per “costruire” una storia credibile per il malcapitato anziano, che può essere spaventato e convinto così a fornire dettagli riservati.

La raccomandazione è stata quella di rifiutarsi sempre di fornire dati personali telefonicamente e di non credere mai a sedicenti carabinieri, poliziotti o avvocati che si presentano alla porta per ritirare o chiedere soldi. In caso di contatto sospetto, il consiglio è quello di chiamare sempre il 112 e segnalare l’accaduto, anche per consentire alle forze dell’ordine di intercettare i truffatori.