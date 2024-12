Zane (Fit Cisl): “Amiu deve internalizzare la raccolta di carta e cartone che chiediamo ormai da 7 anni ”

Genova. “Tra i prossimi obiettivi di Amiu ci deve essere quello di internalizzare la raccolta di carta e cartone, una richiesta che era partita sette anni fa”, spiega Umberto Zane, coordinatore regionale della Fit Cisl nel comparto Igiene Ambientale.

“Tra domani e giovedì 4 dicembre si svolgeranno all’interno di Amiu le elezioni dei nuovi RSU e RLSSA. Come Fit Cisl Liguria abbiamo programmi importanti e vogliamo insieme ai lavoratori far crescere l’azienda. ll gruppo dei delegati RSU Fit Cisl di Amiu punterà ad ottenere anche l’incremento del personale di tutta l’azienda, operativi e staff, in particolare nel genovesato dove c’è necessità di un aumento dell’organico. Tra gli altri temi che vogliamo affrontare anche una mobilità volontaria aziendale più snella, la riorganizzazione della raccolta bilaterale, la riforma del sistema di valutazione del personale, e l’adeguamento dell’indennità domenicale”.

“Complessivamente puntiamo molto anche sulla sicurezza: bisogna introdurre 4 ore mensili di addestramento per ogni dipendente, accrescere il coinvolgimento del RLSSA nelle scelte aziendali e istituire la figura del RLSSA di sito produttivo, per favorire il controllo sulle aziende”, conclude il coordinatore regionale della Fit Cisl nel comparto Igiene Ambientale