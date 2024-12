Al Winter Park una mattina gratis ed esclusivamente per le persone con disabilità

Genova. Prosegue il calendario di eventi collaterali del Winter Park Genova che, fino a domenica 19 gennaio 2025, porta più di 100 attrazioni per grandi e piccini a Ponte Parodi. Venerdì 3 gennaio 2025 (dalle 10 alle 12.30) torna la Mattinata dedicata alle persone con disabilità: un momento rivolto interamente ed esclusivamente a loro e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti.

Iniziata diciannove anni fa, l’iniziativa è molto attesa dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie: nel 2023 si è infatti raggiunto il record di 4000 presenze. «Nel 2006 eravamo poche decine – spiega Nadia Superina, coordinatrice dell’evento – e poi, edizione dopo edizione, l’iniziativa è diventata un appuntamento fisso per migliaia di ragazze e ragazzi che arrivano appositamente a Genova da più regioni d’Italia». Dalle 10 alle 12.30 di venerdì 3 gennaio 2025, tutte le attrazioni sono quindi aperte gratuitamente ed esclusivamente per le persone con disabilità. «Gli organizzatori del Winter Park – prosegue Superina – si sono fin da subito dimostrati molto attenti a queste esigenze, impegnandosi molto a organizzare questo evento, a cui possono partecipare tutte e tutti, sia con la famiglia, sia attraverso le molte associazioni coinvolte come Cepim, Chiossone, Fa.Di.Vi, Angsa, Ass. Ligure X fragile, Emozioni Giocate, Insieme per caso, Papa Giovanni XXIII, BIC Genova, Anffas e molte altre».

«Dedicandosi principalmente al divertimento di famiglie e ragazzi – aggiunge Mattia Gutris, portavoce del comitato organizzativo del Winter Park – il comitato organizzatore del Winter Park e, in generale, tutto il mondo dello spettacolo viaggiante ha sempre avuto un’attenzione particolare alla solidarietà. Per questo abbiamo supportato Nadia Superina fin dalla prima edizione di questa splendida iniziativa, che abbiamo ripetuto anche nell’edizione estiva del luna park per regalare una mattinata unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere qualche difficoltà nel godersi a pieno le oltre cento attrazioni presenti. Ed è molto emozionante vedere il numero di sedie a rotelle lasciate vuote accanto alle giostre, o notare come tantissimi bambini con autismo riescano a provare la gioia di salire sulle tante attrazioni del Winter Park in tranquillità e sicurezza». In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato. Il calendario di eventi collaterali prosegue lunedì 6 gennaio 2025 (ore 15), quando si festeggia l’Epifania al Winter Park in compagnia di una simpatica Befana sui trampoli.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 19 gennaio 2025, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da sabato 21 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.