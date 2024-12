Winter park: giovedì 19 dicembre è la giornata dello sportivo

Genova. Prosegue il calendario di eventi collaterali del Winter Park Genova che, fino a domenica 19 gennaio 2025, porta più di 100 attrazioni per grandi e piccini a Ponte Parodi.

Giovedì 19 dicembre 2024 (ore 15) tocca alla Giornata dello Sportivo, in cui chiunque si presenti al luna park con un indumento di una qualsiasi società sportiva ha diritto a 1 euro di sconto su tutte le giostre. Il calendario di iniziative prosegue martedì 24 dicembre 2024 (ore 15) in compagnia di Babbo Natale, che girerà per il parco regalando dolcetti ai più piccoli, mentre venerdì 3 gennaio 2025 (dalle 10 alle 12.30) è in programma la tradizionale mattinata dedicata alle persone con disabilità, con tutte le attrazioni del luna park aperte esclusivamente e gratuitamente per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori. Infine, lunedì 6 gennaio 2025 (ore 15) si festeggia l’Epifania al Winter Park in compagnia di una simpatica Befana sui trampoli.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 19 gennaio 2025, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da sabato 21 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.