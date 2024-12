Ultimo weekend pre natalizio tra mercatini, Confeugo, spettacoli in strada ed eventi benefit

Genova. Sarà un fine settimana di corsa frenetica all’ultimo regalo quello che comincia oggi ma sarà anche l’occasione per pregustare le festività natalizie tra presepi, ultimi mercatini di Natale, eventi e spettacoli in strada.

Ultimi giorni per i mercatini di Natale

I mercatini di Natale, tra prodotti tipici liguri, eccellenza dell’artigianato locale, stampe moderne, libri, e decorazioni per l’albero di Natale sono aperti per tutto il week end ad eccezione del Mercatale, dove l’ultimo giorno per visitarlo è proprio oggi, sabato 21 dicembre.

A Piccapietra prosegue fino al 23 dicembre il mercatino di San Nicola, immancabile appuntamento con le associazioni genovesi arrivato ormai alla 35esima edizione, mentre in piazza della Vittoria c’è la Fiera di Natale fino al 24 dicembre. La vigilia è anche l’ultimo giorno per fare acquisiti al Mercatino di Natale di piazza Matteotti o a quello di piazza Campetto. Per gli amanti dei libri per tutti i gusti e le età prosegue la Fiera del Libro in galleria Mazzini.

Artisti di strada in centro storico sabato 21

Evento natalizio da non perdere nelle piazze del centro storico con i Buskers Genova, artisti di strada che si esibiranno nell’arco della giornata in varie piazze e vie a partire dalle ore 10 fino alla sera. i luoghi interessati sono piazzetta Tavarone, Campetto, piazza Soziglia, via degli Orefici e piazza Lavagna. Giornata di festa tra arte, musica e intrattenimento con gran finale in piazza Lavagna per una jam session di Natale alle ore 20. Il programma in dettaglio è disponibile sulla pagina facebook dei Buskers Genova.

La cerimonia del Confeugo

Oggi, sabato 21 dicembre, si rinnova a Genova l’antica tradizione del Confeugo, organizzata dal Comune di Genova e dall’associazione A Compagna. Il Confeugo che riprende un’antica tradizione della Repubblica di Genova, quest’anno è dedicato a Ettore Vernazza.

L’appuntamento è alle 16.40 in piazza De Ferrari dove, in attesa dell’arrivo del corteo storico, si esibiranno la Banda di Sampierdarena e gli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna. I gruppi dei figuranti si riuniranno alle 16 in piazza Caricamento e insieme all’abate del popolo, impersonato dal presidente di A Compagna Franco Bampi, attraverseranno via Frate Oliverio, piazza della Raibetta, via San Lorenzo, via Petrarca per raggiungere piazza De Ferrari, dove l’abate del popolo incontrerà il doge, ovvero il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, e gli offrirà il tradizionale Confeugo: un grande fascio di rametti di alloro sistemato di fronte all’ingresso di Palazzo Ducale a cui verrà appiccato il fuoco.

Alle 17.15, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci esprimeranno i messaggi augurali alla città mentre, come da tradizione, il presidente di A Compagna Franco Bampi, in veste di abate, elencherà i mogogni, i problemi insoluti di Genova, con molte raccomandazioni e l’augurio che ne venga tenuto conto. A seguire, il vice presidente di A Compagna Maurizio Daccà racconterà Ettore Vernazza, notaio del XVI secolo, che 1497 riformò e ripristinò l’antica Compagnia del Mandiletto, una sorta di consorteria che aveva lo scopo di raccogliere elemosine per i poveri. La cerimonia, presentata dal Cintraco Marco Pepè, si conclude con il concerto natalizio di Gnachi & Fϋrbe Grandi & Fanti Vico 28 e con la danza popolare del Gruppo Folcloristico Città di Genova Ma se Ghe pensu

Domenica 22 la Camminata dei Babbi Natale per il Gaslini

Il centro di Genova di colora di rosso domenica 22 dicembre per la Camminata dei Babbi Natale, organizzata da My Trekking, Associazione di Promozione Sociale con il patrocinio del Comune di Genova. L’obiettivo di quest’anno è superare il record della scorsa edizione che ha colorato le vie del centro con 1587 Babbi Natale. La camminata no profit e non competitiva invaderà le vie del centro da piazza De Ferrari a via XX Settembre, da via Garibaldi al Porto Antico attraversndo via San Lorenzo e ii “caruggi”.

Il percorso, con intrattenimento musicale a cura di Radio Babboleo, è di circa 4 chilometri L’evento è adatto a tutte le età ed è organizzato a favore dell’Ospedale Giannina Gaslini, punto di riferimento per lo scopo solidale di questa manifestazione: infatti per ogni partecipante saranno devoluti 5 Euro per il Dipartimento Emato-Oncologia-Trapianto dell’ospedale pediatrico genovese.

