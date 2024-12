Volpe massacrata dai morsi di un branco di cani da caccia: è in gravi condizioni

Genova. Un salvataggio drammatico che ancora una volta non si sa se avrà un lieto fine. Lo racconta l’Enpa di Genova grazie alla alla collaborazione con il CRAS di Savona.

“Questo maschio adulto, è arrivato da noi letteralmente massacrato dalle ferite inferte dai morsi di cani da caccia che, dopo averlo inseguito e sfinito, l’hanno martoriato – spiega l’Enpa – Le condizioni fisiche della povera volpe sembrano un bollettino di guerra: un orecchio quasi strappato a morsi, con un’otite provocata dal sangue e dal pus della ferita inferta, un danno al labirinto dell’orecchio interno che ha compromesso l’equilibrio e l’orientamento nello spazio – l’animale deambula con la testa inclinata da un lato – un occhio lesionato irrimediabilmente – perciò quasi cieco – e una brutta ferita alla fronte, più altre escoriazioni su tutto il corpo”.



“Le conseguenze emotive dovute al trauma non sono meno gravi -aggiungono i volontari – quando ci avviciniamo per le cure, ci troviamo davanti ad un animale abbattuto, talmente traumatizzato dall’evento da essere depresso e poco reattivo, ancora pietrificato dal terrore. Come sempre faremo il possibile per curare le ferite fisiche di questa creatura, non siamo certi però che si riprenderà dallo choc emotivo”.

“Francamente non ci spieghiamo come non si possa provare empatia per gli animali vittime di questa attività: non è una passione né uno sport, bensì una pratica fondata su atti di crudeltà – dicono ancora i volontari sopraffatti da questa orribile vicenda – Se è vero che al giorno d’oggi stiamo assistendo ad una crescita della sensibilità dell’opinione pubblica riguardo a temi quali ambiente ed animali, non possiamo più permettere che ci siano animali di serie A e di serie B. Non possiamo più accettare che il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e dotati di intelligenza, sia riservato solo ad alcuni mentre ad altri è riservato immotivato disprezzo, torture e crudeltà”.