Genova. Vueling potenzia la rotta dei voli Genova Barcellona nella prossima stagione estiva 2025 con un incremento della capacità di oltre il 20% rispetto alla stagione estiva precedente.

Il vettore spagnolo, parte del gruppo Iag e che quest’anno celebra il ventesimo anniversario, aumenta l’offerta tra la Superba e la città catalana confermando le quattro frequenze settimanali già da metà maggio, con un ulteriore incremento nei mesi di luglio e agosto quando i voli settimanali saliranno a cinque.

“Vueling conferma così il suo impegno su Genova, a dimostrazione di quanto la città ligure sia rilevante nella sua operatività, in quanto strategica sia per i cittadini liguri e piemontesi sia per i turisti spagnoli”, dicono dalla compagnia. I voli Genova Barcellona sono già in vendita.

Musso: “Operativo rafforzato del volo Genova Barcellona Vueling ottima notizia”

“La decisione di Vueling di rafforzare l’operativo estivo sui voli Genova Barcellona contribuisce a migliorare la connettività aerea del nostro scalo, anche grazie ai voli in connessione che permettono di collegare la nostra città con numerose destinazioni della Spagna e non solo – afferma Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova – un’ottima notizia che conferma il successo di questa rotta e dimostra la fiducia e la volontà del vettore di investire sulla città di Genova”.

“Con l’aumento delle frequenze del volo Genova Barcellona Vueling per la prossima stagione estiva, la compagnia conferma la sua strategia di incremento dei voli per offrire ai nostri clienti un servizio sempre migliore e più diversificato – dice Jordi Pla, chief network and strategy officer di Vueling – inoltre, ribadiamo il nostro impegno nei confronti dell’Italia, puntando a rafforzare i collegamenti strategici in questo mercato per noi fondamentale”.

“Apprendo con grande piacere la notizia che la compagnia aerea spagnola Vueling ha deciso di investire sull’aeroporto di Genova aumentando in estate i voli con Barcellona – dice l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi – un incremento dell’offerta che consentirà ai turisti provenienti dalla Spagna di arrivare in Liguria con maggiore facilità e ai cittadini liguri di recarsi nella bellissima città catalana con più frequenza. Gli spagnoli in questi ultimi anni stanno apprezzando moltissimo la nostra regione come confermano i dati che sono decisamente in grande crescita: nel 2024 da gennaio a settembre abbiamo avuto oltre 121 mila presenze, in aumento del 3,84% rispetto al 2023, anno in cui globalmente i turisti provenienti dalla Spagna sono stati 138 mila, il 10% in più rispetto al 2022. Questi ottimi risultati sono il frutto della promozione della Liguria fatta a livello internazionale in fiere molto importanti come ad esempio, nel caso della Spagna, il Fitur di Madrid dove siamo stati presenti con l’ Agenzia ‘In Liguria’ e cinque operatori rappresentativi di tutto il territorio ligure. Nei prossimi anni vcogliamo continuare ad investire sul mercato turistico iberico e un maggior numero di voli diretti sarà un grande valore aggiunto”.

A proposito di Vueling

Vueling, compagnia del gruppo IAG e che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di storia, è una compagnia aerea di riferimento in Europa e con un ruolo chiave nei collegamenti in Spagna.

È leader nella sua base principale a Barcellona-El Prat e in altri mercati rilevanti in Spagna come Bilbao. È anche leader nel collegamento tra la penisola e le Isole Baleari e Canarie. A livello internazionale sta lavorando per rafforzare la propria presenza in basi come Londra-Gatwick, Parigi-Orly, Firenze e Roma. Nel 2024, la compagnia dispone di una rete di 250 rotte durante l’anno che collegano 30 paesi. Opera 200.000 voli all’anno e nel 2023 ha trasportato più di 34 milioni di passeggeri.

Con oltre 4.600 dipendenti, Vueling è diventata la prima compagnia aerea europea Top Employer. L’azienda è fermamente impegnata nella decarbonizzazione del settore e, come parte del gruppo IAG, si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso l’implementazione della strategia FlightPath Net Zero.

Fedele al suo digital DNA, Vueling è stata la prima compagnia aerea a vendere i biglietti tramite l’applicazione mobile e ad avere una carta d’imbarco digitale con codice QR