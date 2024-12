Rassegna “La voce e il tempo”, ultimo appuntamento con un concerto a lume di candela

Genova. La Voce e il Tempo, organizzata da Musicaround ETS, chiude il 2024 venerdì 6 dicembre alle 21 al Monastero di Santa Chiara con il concerto conclusivo dell’ottava stagione di musica vocale. In sostituzione del previsto programma “Carmina Burana Generazione Z”, che per motivi organizzativi è rinviato alla prossima stagione 2025, il Musicaround Ensemble – formazione artistica interna all’Associazione – presenta un particolare concerto a lume di candela, con programma medievale dedicato al Natale.

“Beata viscera” è una selezione di proposte tra monodia e prima polifonia, dal XI al XIII secolo, per un concerto natalizio che riporta il pubblico a un mondo musicale e culturale dove l’”ascolto” è un esercizio e un valore riconosciuto. Un momento di condivisione per salutare gli ascoltatori a conclusione di un altro anno di intensa attività.

L’ingresso è a libera offerta (minimo € 5). Coloro che avessero già acquistato in prevendita i biglietti per Carmina Burana potranno essere rimborsati o usufruire di un buono per uno dei prossimi concerti.

