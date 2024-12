Vitinha: “Oggi ho colto la mia opportunità, spero di giocare di più”

Genova. Un assist scaturito da una giocata di gran classe. Vitinha ha ripagato così Vieira della fiducia che gli ha dato facendolo partire titolare contro il Napoli.

“Nel primo tempo è stato difficile, poi abbiamo parlato con il mister e corretto alcune posizioni, io aspetto sempre la mia opportunità oggi l’ho colta e spero di giocare di più” spiega in sala stampa a fine partita.

Secondo il numero nove rossoblù se il Genoa gioca come nel secondo tempo potrà fare molti punti. “Abbiamo una buona squadra e tanta qualità”.

Sinora nel Genoa ha giocato sempre molto largo, un po’ distante dalla porta, ma qual è la posizione che predilige? “A me piace giocare. Adesso sto giocando più fuori, ma l’importante è giocare, aiutare la squadra, non importa se avanti, fuori, dietro”.

Quella di oggi, concorda, può essere la svolta di un campionato sinora sotto le aspettative a causa dell’infortunio: “So che posso fare molto meglio e aiutare la squadra, da titolare o meno” dice. Sinora il portoghese ha mostrato molto impegno, nonostante il gol ancora non arrivi. Chissà che per lui da oggi non inizi un’altra stagione.