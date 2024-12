Ragazza di vent’anni denuncia: “Violentata al Porto antico”, indaga la polizia

Genova. Una ragazza di 20 anni ha denunciato ieri ai medici dell’ospedale Galliera e poi ai poliziotti delle volanti di essere stata violentata su una panchina al Porto antico. Ha spiegato di essersi allontanata nella notte tra sabato e domenica, dopo una serata nei vicoli con alcuni amici, con due ragazzi stranieri fino alla zona dell’Acquario.

Aveva bevuto molto – ha detto lei stessa agli investigatori – e anche per questo si è addormentata su una panchina. Ha raccontato di essersi svegliata perché uno dei ragazzi la stava palpando nelle parti intime e poi l’ha violentata. A quel punto, in base alla testimonianza fornita, sarebbe riuscita a spingerlo via e lui se ne sarebbe andato lasciandola lì da sola.

La polizia ha immediatamente attivato il protocollo rosa e la ragazza sarà sentita nelle prossime ore dagli investigatori della squadra mobile con l’assistenza di uno psicologo.

I poliziotti delle volanti hanno subito visionato le telecamere del Porto antico ed effettuato i primi accertamenti sulla vicenda che necessita di ulteriori approfondimenti investigativi.

Dagli accertamenti è emerso che in un’altra occasione la giovane aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale. Quando la ragazza era stata chiamata dai carabinieri per sporgere denuncia aveva detto di essersi sognata tutto.