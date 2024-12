Si sveglia in piena notte con uno sconosciuto nudo nel letto che la palpeggia: arrestato 37enne

Genova. Risveglio da incubo la notte tra venerdì e sabato per una donna di 62 anni residente nell’elegante quartiere di Albaro. A svegliarla sono stati alcuni movimenti nel suo letto e le mani di un uomo che cercavano di palpeggiarla. Un uomo, beninteso, che lei non sapeva chi fosse ma che era completamente nudo. Quel giorno era rientrata a casa a metà pomeriggio e, dopo cena, era andata a dormire. Da sola.

La donna fortunatamente è riuscita a divincolarsi e a fuggire rifugiandosi a casa di una vicina che subito a chiamato la polizia. L’uomo è stato trovato dai poliziotti delle volanti nel giardino nella vittima, ancora senza i vestiti addosso, che aveva lasciato nella camera da letto della donna.

In tasca c’erano le chiavi di riserva che la 62enne era solita nascondere in un anfratto accanto alla porta e che lui evidentemente aveva trovato.

Identificato e arrestato dai poliziotti per violenza sessuale lo sconosciuto è risultato essere un cittadino del Bangladesh di 37 anni che ha già due precedenti di polizia per violenza sessuale. Al momento non è chiaro se abbia già in precedenza utilizzato come tecnica quella di intrufolarsi nell’appartamento di perfette sconosciute per cercare di abusarne.