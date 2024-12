“Violentata da un collega alla cena di Natale”: la denuncia shock di una 30enne

Genova. Una donna di 30 anni ha denunciato di essere stata abusata da un collega di lavoro nel corso di una cena di Natale organizzata ieri sera in un locale del centro di Genova.

La donna era uscita con alcuni colleghi per la consueta cena di auguri. Nel locale avrebbe iniziato a bere e poi, in una zona più appartata, uno dei conoscenti l’avrebbe abusata. A chiamare i soccorsi è stata la madre della 30enne. L’anziana ha visto la figlia in stato di choc e le ha chiesto cosa fosse successo. Poi ha chiamato il 118 per farla portare in ospedale. Con l’ambulanza è stata portata in codice verde, quello di lieve entità, al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove è stato attivato il protocollo rosa.

E’ stata sottoposta agli esami medici ed è assistita da una psicologa. Su quanto accaduto indagato i poliziotti del commissariato Foce che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale per tentare di ricostruire la vicenda.