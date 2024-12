Vieira si gode la partenza positiva del suo Genoa: “Soddisfatto, vincere ci dà fiducia”

Udine. Il Genoa dà continuità di prestazione alla prova di settimana scorsa contro il Cagliari ma questa volta strappa l’intera posta: i rossoblù battono 2-0 l’Udinese grazie alla rete di Pinamonti e l’autogol di Giannetti sullo sprint di Zanoli. Tre punti importantissimi che portano gli uomini di Vieira a quota 14 e al tredicesimo posto in classifica.

“Abbiamo rispettato quello che volevamo fare: mettere pressione agli avversari. L’abbiamo fatto bene e credo che il cartellino rosso abbia cambiato la partita ma noi siamo rimasti concentrati, abbiamo rispettato il gioco – dichiara il tecnico francese nella conferenza stampa trasmessa da Radio Nostalgia –. Abbiamo fatto gol e difensivamente abbiamo giocato bene. Ci sono giocatori tornati dagli infortuni ma che non sono ancora pronti a iniziare dal primo minuto. Abbiamo fatto una partita interessante contro il Cagliari, sono contento di quello che avevamo fatto come squadra pertanto non avevo ragione di cambiare.”

Buone impressioni per tanti giocatori: “Zanoli a destra sta facendo veramente bene, però quando hai giocatori come Messias e Vitinha che ritornano dall’infortunio mi dai anche opzione di cambiare. Miretti a sinistra, Pinamonti davanti e Zanoli a destra stanno facendo veramente un bel lavoro. Sono contento di aver visto che i subentrati hanno portato energia, questo è molto importante per me perché c’è l’opzione di fare la scelta”. Su Balotelli: “Mario ha fatto 15-20 minuti, questa settimana ha fatto davvero un bel lavoro, deve continuare a lavorare per giocare un po’ di più, così come Vitinha“. E Thorsby: “Quando eravamo in superiorità ci siamo messi con il 4-4-2 per mettere più pressione sui loro due centrali e lui è uno che lavora tantissimo per la squadra. Difensivamente lui e Pinamonti hanno fatto un gran lavoro

Sulla partita scorsa contro il Cagliari: “Ci è dispiaciuto molto pareggiare, però dobbiamo anche vedere la partita dal punto di vista della qualità del gioco e credo che abbiamo fatto una bella partita contro di loro. E’ importante vincere perché ci dà fiducia per quello che vogliamo fare e per come vogliamo giocare, è stata una partita diversa ma abbiamo fatto passi avanti, siamo sulla strada giusta.”

“Se alla fine della partita potevamo fare di più? Ci sono tanti modi di vedere la partita, eravamo in superiorità ma credo che abbiamo gestito il ritmo della partita molto bene, abbiamo trovato spazi per fare il secondo gol. Noi abbiamo fatto la partita giusta: siamo fuori casa, abbiamo sfruttato gli spazi e non abbiamo subito gol, questo mi rende soddisfatto“, chiosa Vieira.