Viabilità, quattro incidenti in un’ora in sopraelevata: traffico in tilt in mezza città

Genova. Pomeriggio da incubo per la viabilità genovese piegata da una raffica di incidenti avvenuti nel giro di pochi minuti sulla careggiata di ponente della strada sopraelevata Aldo Moro. Le conseguenze sono state immediate e prevedibili: il traffico è andato in tilt alla Foce e in centro, con ripercussioni anche sullo snodo di San Benigno e a Sampierdarena.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il pomeriggio sarebbe stato particolarmente denso di piccoli incidenti, tutti per fortuna senza feriti gravi. In particolare in sopraelevata: il primo si è verificato poco prima delle 17 sul ponte elicoidale a San Benigno, seguito pochi minuti dopo da un’altra collisione che ha visto coinvolta anche una moto nei pressi della rampa del casello di Genova Ovest.

Sono bastati pochi minuti per bloccare di fatto la viabilità in direzione ponente, sopra e sotto l’Aldo Moro. Nel frattempo, durante la coda, altre due collisioni: la prima ad altezza Caricamento, la seconda, verso le 18.30, dall’imbocco della galleria delle Casaccie.

La polizia locale sta cercando di tamponare una situazione davvero difficile: all’ingresso della Foce i vigili hanno regolato l’accesso alla sopraelevata per consentire le operazioni di recupero dei mezzi incidentati e lo svolgimento dei rilievi di rito. Nel frattempo i disagi si stanno allargando nelle zone limitrofe: se segnalano congestionamenti anche presso la Fiumara e Campi.