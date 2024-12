Via XII Ottobre, a breve il ripristino dei posti moto. Carratù: “Torneranno una novantina di stalli”

Genova. Saranno una novantina i posti moto che nelle prossime settimane saranno ripristinati in via XII Ottobre dopo che è stata completata la riqualificazione del marciapiede davanti ai portici, iniziata a maggio scorso nell’ambito di un più ampio progetto di rigenerazione urbana della zona.

A confermarlo a Genova24 il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù: “Come municipio e in collaborazione con la giunta comunale la decisione di recuperare i posti moto cancellati dai cantieri è stata difesa – spiega – e ad oggi mancano soltanto le ultime formalità burocratiche per avviare la nuova tracciatura”. Rispetto al passato ci sarà qualche novità: “Un’ottantina saranno predisposti come in passato, probabilmente a lisca di pesce per recuperare dello spazio – spiega Carratù – mentre un’altra decina sarà collocata dall’altro lato della strada”.

Una notizia importante per i tanti “dueruotisti” genovesi che ogni mattina raggiungono il posto di lavoro in centro, sfidando la sorte per trovare un posto moto. In questi giorni tante le segnalazioni e le richieste di chiarimento arrivate in redazione, oggi la risposta ufficiale. Tempistiche? “Una volta sbloccata la parte burocratica basteranno pochi giorni – conclude Carratù – ad oggi non sappiamo indicare una data precisa ma possiamo dire che è davvero tutto pronto. Sappiamo che questi posti sono fondamentali per i motociclisti genovesi, e stiamo facendo il possibile per accelerare le tempistiche”.