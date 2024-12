Via XII Ottobre, tornano i parcheggi moto. Ecco la disposizione dei 90 posti: dopo le 20 saranno per le auto

Genova. Sono novanta, divisi in tre parti, i posti moto che nei prossimi giorni saranno nuovamente tracciati in via XII Ottobre, dopo che il cantiere di rifacimento del marciapiede ha terminato l’intervento. La notizia, anticipata in questi giorni da Genova24, è stata confermata da una ordinanza della direzione mobilità, che ha predisposto il nuovo schema per la sosta nella via.

Secondo quanto stabilito, infatti, 39 posti saranno tracciati sul marciapiede lato est, e saranno riservati alle moto dalle 8 alle 20: nella fascia oraria successiva, dalle 20 alle 8, invece, potranno essere usati anche dalle auto. Stesso schema orario per i 51 posti che invece saranno tracciati sul lato di levante, lato portici, vale a dire nella corsia in direzione di via XX Settembre, dove erano presenti (e ambiti) prima dei lavori.

A cambiare, però, sarà la disposizione: su questo lato, infatti, li stalli saranno tracciati a spina di pesce, in due blocchi, recuperando quindi spazio per inserire quattro posti riservati alla polizia giudiziaria, vista la vicinanza con il Tribunale, di fatto a pochi metri da lì.