Via Montesano chiusa ancora per un mese: “Lavori in ritardo per interferenze non rilevate”

Genova. È stata prolungata di un mese la chiusura al traffico di via Montesano, la strada che sovrasta la stazione Brignole dove oggi sorge porta Pila, interessata ancora dai lavori per la posa della nuova condotta fognaria nell’ambito del cantiere del nodo ferroviario.

La nuova ordinanza del Comune di Genova proroga al 24 gennaio le misure contenute nel precedente provvedimento datato novembre: limite di velocità a 30 km/h e divieto di transito nel tratto compreso tra salita delle Fieschine e via Imperia, ad eccezione dei veicoli diretti e provenienti dalle proprietà laterali carrabili. La settimana scorsa, infatti, il consorzio Cociv ha comunicato un ritardo nella conclusione delle lavorazioni in quanto sono emerse “interferenze non precedentemente rilevate, che hanno richiesto l’intervento di altri enti per la loro risoluzione”.

Pur trattandosi di una strada stretta e tortuosa, via Montesano rappresenta un collegamento molto usato tra la Valbisagno e la zona di piazza Corvetto dato che permette di evitare le arterie più congestionate di Brignole. Allo stesso tempo, lo spostamento di questo flusso alleggerisce il traffico sul tratto terminale di corso Monte Grappa.

Sotto il muraglione di via Montesano sta prendendo forma l’imponente galleria artificiale che sovrasterà i nuovi binari dedicati ai treni locali. Questa struttura ospiterà un parcheggio multipiano e una piastra attrezzata con verde pubblico che funzionerà da valvola di sfogo per il quartiere, da anni ostaggio dei cantieri e del degrado.

L’anno prossimo Fs Sistemi Urbani pubblicherà un bando per assegnare la progettazione e la realizzazione dell’opera. Un progetto era già stato presentato dalla cooperativa edilizia Porta Pila che prevedeva in tutto tre piani interrati con un’autorimessa di box singoli, medi e doppi per ospitare 237 veicoli con numerose colonnine di ricarica elettrica (alimentate da pannelli fotovoltaici) oltre a 140 stalli a rotazione destinati agli utenti di Trenitalia. Sulla copertura dovrebbe sorgere anche un chiosco bar. Questi lavori, come ha precisato Rfi in una recente intervista a Genova24, potranno partire solo dopo la fine delle opere ferroviarie.