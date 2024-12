Camion incastrato sotto il voltino ferroviario di via Carrara: strada parzialmente chiusa e verifiche in corso

Genova. Mattinata complicata per la viabilità di Quarto, quartiere del levante genovese dove un camion, poco prima delle otto, ha colpito con il proprio cassone il voltino ferroviario di via Carrara, a pochi metri da via V Maggio.

L’incidente non ha visto persone coinvolte: il camion ha provato ad attraversare il varco, ritrovandosi con la carena del pianale completamente distrutta, essendo essa fuori sagoma rispetto al passaggio sotto la linea ferroviaria.

Sul posto la polizia locale ha prima chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia, per poi riaprire la corsia verso monte. Attualmente la corsia verso mare resta chiusa, con non pochi disagi per la viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la zona con i rilievi del caso sul voltino.