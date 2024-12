Vertenza Geam, scadenza del servizio si allontana. Cgil e Uil: “Auspichiamo trasformazione società in house di Adsp”

Genova. Si è svolto nella giornata di ieri un incontro tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Rsa GEAM per discutere della scadenza del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti a Genova in ambito portuale fissata al 31 dicembre 2024.

In sede di trattativa è stata ottenuto dal sindacato un approfondimento sulla documentazione per l’aggiudicazione dell’appalto. “Tale approfondimento prevede una tempistica di 60 giorni, come da codici dei contratti, procedura che consentirà alla GEAM una proroga del servizio. Il tema sarà portato da AdSP al Comitato di Gestione lunedì 23 dicembre – spiegano Marco Gallo segretario provinciale Filt Cgil Genova e Roberto Gulli, segretario generale Uiltrasporti Liguria – Per Filt Cgil e Uiltrasporti la GEAM dovrà diventare una società in house dell’Autorità di Sistema Portuale e dovrebbe assumere, attraverso un distacco, i lavoratori portuali non più idonei alle mansioni consuete”.

Filt Cgil e Uiltrasporti auspicano che questo percorso possa concretizzarsi a breve per la salvaguardia dell’occupazione e del servizio reso all’interno del porto di Genova.