Vertenza Geam, incontro tra comune e sindacati: attesa la proroga del servizio

Genova. Si è tenuto ieri pomeriggio, presso gli uffici dell’assessore allo Sviluppo Economico, al Demanio Marittimo, al Lavoro e ai Rapporti sindacali Mario Mascia l’incontro con le rappresentanze datoriali e sindacali della Geam. All’incontro era presente anche il consigliere delegato alle Criticità di Geam Davide Falteri.

“Il Comune di Genova – dice l’assessore Mascia -, quale socio fondatore al 51% di GEAM, società ad intera partecipazione pubblica costituita con Autorità di Sistema Portuale socio al 49%, ribadisce il ruolo centrale svolto dalla GEAM nel servizio di smaltimento rifiuti della città e del porto, anche grazie al compattatore di cui è proprietaria esclusiva, ed auspica che tale ruolo venga valorizzato e continui a essere riconosciuto, anche a tutela dei livelli occupazionali e della operatività della società stessa nella gestione del ciclo dei rifiuti cittadino e portuale. In tale contesto, infatti, anche solo ipotizzare la sospensione del ciclo di tali rifiuti potrebbe cagionare danni irreparabili non solo al servizio pubblico in sé, ma anche alla gestione e alla sostenibilità economica del servizio che fa capo ad Amiu”.

“Alla luce di tutto questo ci aspettiamo che, come anticipato nella riunione dello scorso 19 dicembre, si proceda quanto prima alla proroga del servizio in appalto a Geam entro il 31 dicembre onde preservare, come detto, i livelli occupazionali sia in riferimento ai contratti in scadenza il 31 dicembre, sia in riferimento alle graduatorie in essere, come da richiesta delle organizzazioni sindacali FILT CGIL e UIL-TRASPORTI”.