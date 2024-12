Verso Empoli-Genoa, Vieira: “Più cattivi davanti, col Napoli ho sbagliato io”

Una buona fine e un buon inizio di anno possono dare al Genoa una bella boccata di ossigeno in chiave punti salvezza. Due scontri diretti in trasferta. Domani alle 15 contro l’Empoli e domenica 5 gennaio contro il Lecce. A seguire, in casa contro il Parma. “Le prossime tre partite sono importantissime – esordisce Vieira -, per noi ma anche per Empoli, Lecce e Parma. Come noi giocano per rimanere in Serie A. Dobbiamo giocare bene e provare a vincere queste partite”. Ci saranno De Winter ed Ekhator. “Hanno fatto tutta la settimana con la squadra. Stanno meglio e questa è una cosa molto positiva”. Non ci sarà Balotelli, out causa febbre.

Sulla partita dai due volti contro il Napoli, l’allenatore fa mea culpa: “Nel primo tempo il mio piano partita ha fatto sì che abbiamo rispettato troppo il Napoli. Nel secondo tempo sia stati più aggressivi. Credo che il primo tempo sia stato molto difficile per Pinamonti e Miretti. Abbiamo fatto fatica a difendere bene in avanti. Devo scegliere l’approccio alla partita che consente ai giocatori di sfruttare al meglio le loro qualità. Nella ripresa abbiamo fatto bene. Bisogna mettere i giocatori dove possono mettere a frutto il loro talento”.

Sull’avversario di domani: “L’Empoli è una squadra di qualità. Hanno individualità, sono una squadra molto fisica. Anche noi abbiamo giocatori bravi che stanno giocando bene. Abbiamo fatto un secondo tempo positivo contro il Napoli. La squadra è in crescita. Abbiamo qualità per dare fastidio all’Empoli“.

L’allenatore continua a lavorare affinché il Genoa migliori a livello di produzione di occasioni da goal: “Credo che abbiamo fatto bene, possiamo essere un po’ più cattivi davanti alla porta. Ekuban ha dato energia, Vitinha ha fatto vedere cose interessanti”.

L’attacco pian piano va rimpolpandosi. Buone indicazioni da Balotelli nell’ultima partita. L’allenatore non si sbilancia su quando potrà giocare dall’inizio o buona parte di una gara. Quel che è certo è che non sarà domani il Balo-day vista la febbre degli ultimi giorni: “Non sarà ad Empoli perché influenzato e non ha fatto allenamenti. Mi dispiace perché stava facendo bene. Anche Ekuban, Vitinha, Ekahtor stanno facendo bene – commenta -. Hanno tutti loro una parte importante. Abbiamo bisogno di tutti”.

Su Vitinha e la ricerca del goal: “Deve essere prima a posto fisicamente. Deve continuare ad allenarsi tutti i giorni come sta facendo. I goal sono legati al gioco della squadra. Mi aspetto che lui continui a lavorare come fatto fino ad adesso”.

Frendrup più avanzato tra le mosse che hanno messo in difficoltà il Napoli: “Può essere una soluzione da usare in futuro. Anche i tifosi hanno portato l’energia ad alto livello. I tifosi hanno portato la squadra a fare di più. Mi è piaciuto lo spirito di unione tra tifosi e giocatori. Meritavamo un punto. Nel primo tempo c’erano alcune cose che avrei dovuto fare io meglio”.

Solo tre punti separano il Genoa (16) dall’Empoli (19): “L’Empoli a volte ha avuto poca fortuna, non sarà facile per noi. Abbiamo qualità per giocare ad alto livello e per dare loro fastidio. Dobbiamo avere fiducia e qualità. Anche chi è in panchina ha un ruolo importantissimo, quando entrano devono dare qualcosa in più alla squadra”.