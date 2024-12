Il vento manda nel caos autostrade e ferrovie, riprende su un binario la circolazione tra Cogoleto e Varazze

Genova. Che oggi sarebbe stata una giornata ventosa era noto già da ore – ieri Arpal aveva diramato un avviso per vento forte – e dalla notte la tramontana ha iniziato a sferzare gran parte della regione, insistendo particolarmente sul ponente e sul genovesato.

Ma per una serie di circostanze il vento ha letteralmente mandato in tilt il sistema dei trasporti pubblici e privati tra Genova e Ventimiglia, con effetti a ricaduta sul resto della Liguria. Tutto a partire dal telone di un camion che, forse, avrebbe fatto meglio a non circolare (ma che il divieto fosse già in atto resta da dimostrare).

Il tir – il cui conducente è stato comunque sanzionato dalla Polstrada per non aver messo al sicuro il carico – ha perso parte del telo di copertura all’altezza di un viadotto, e ha fatto finire alcune lamiere trasportate sia sulla carreggiata della A10, sia sui binari della linea ferroviaria tra Cogoleto e Varazze. Qui sotto, in un video circolato sui social, il camion “incriminato”.

La linea dei treni è stata completamente sospesa a partire dalle 8 per danni all’infrastruttura – le lamiere erano cadute sui cavi elettrici – e il traffico è ripreso solo dopo le 14 e solo su un binario quindi ancora con ritardi e cancellazioni. La situazione negli atri delle stazioni, a partire da Brignole e Principe, ha visto folle di passeggeri rimasti appiedati, con gli addetti Trenitalia che provavano ad assistere chi ne avesse bisogno e a dare spiegazioni.

La compagnia ha a distribuito kit di conforto ai viaggiatori e attivato un servizio bus spola per i treni regionali tra Savona e Voltri e nella tratta Varazze – Voltri, i treni Intercity sono sostituiti da bus tra Genova Piazza Principe e Savona. Il servizio bus rimarrà attivo a supporto dell’offerta ferroviaria, necessariamente ridotta, fino alla completa attivazione della linea.

Stamani a Brignole, peraltro, si è svolta anche l’iniziativa “Armiamoci di un sorriso”, organizzata da associazioni dei consumatori, comitati pendolari e organizzazioni sindacali dei trasporti liguri per contrastastare la violenza sui treni e promuovere la cultura del rispetto tra i pendolari e il personale di servizio. era presente anhe l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.

Rfi comunica che i suoi tecnici, insieme ai vigili del fuoco, hanno terminato la prima fase di attività che ha consentito, alle 14 appunto, di riaprire al traffico uno dei due binari che verrà utilizzato a senso unico alternato consentendo ai treni di percorrere il tratto tra Varazze e Cogoleto senza dover cambiare mezzo di trasporto. Nel frattempo proseguono le attività di ripristino completo della linea.

Anche il casello autostradale di Varazze è al momento chiuso “dopo che il fabbricato della stazione ha riportato danni a causa del vento forte”, ha riportato una nota di Autostrade. Problemi anche in A7 tra Serravalle e Vignole , stamattina, per un altro tir carico di metalli che, sempre per il vento forte, si è ribaltato. Anche in questo tratto il traffico, in direzione Genova, è rimasto bloccato.

Un mix micidiale per la circolazione nei giorni di super traffico e spostamenti dovuti anche alle esigenze di shopping natalizio. Da capire se, calato il vento, la situazione potrà tornare alla normalità ma il timore è che nell’orario di rientro possano ripetersi i forti disagi della mattinata.