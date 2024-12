Genova. Nottata e risveglio di super lavoro per i vigili del fuoco di Genova e di tutta la Liguria, impegnati già da ieri sera in decine di interventi richiesti a causa di danni o situazioni di pericolo causati dal forte vento che in queste ore sta sferzando la nostra regione.

Un albero è caduto in piazza Palermo, esattamente all’interno dell’area gioco, al momento del crollo vuota: l’albero, di medio calibro, si è spezzato sotto le forti raffiche di vento che stanno colpendo la nostra città, cadendo rovinosamente al suolo. Problemi anche a Nervi, dove la burrasca ha fatto cadere alcune luminarie di Natale, tra cui l’albero.

Segnalati anche problemi su molti quartieri collinari: caduta di alberi e rami in tutta la Val Bisagno. In particolare a Fontanegli un cipresso secolare del piazzale della storica chiesa del paese è crollato all’alba sulle auto in sosta. Per fortuna non si registrano feriti.

Arpal ieri ha diramato un avviso per vento che interesserà tutta la Liguria nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre.I venti interesseranno la regione per tutta la mattina dma da metà giornata si assisterà ad una progressiva attenuazione dei fenomeni. I venti settentrionali rimarranno intensi e moderati fino alla sera. Si tratta di aria decisamente più fredda e secca che porterà un calo deciso delle temperature sia nei valori minimi che massimi e porterà un’attenuazione della nuvolosità a partire da ponente, fino a levante. Attenzione anche al mare che sarà molto mosso, localmente agitato sul levante, con un periodo lungo 10 secondi e rischio di mare incrociato al largo (incontro di due venti, da sud e da nord).

In vigore il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro, la chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali (al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno – musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo – sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso), chiusura di tutti i cimiteri.