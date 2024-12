Genova. Notte di tempesta quella appena trascorsa a Genova, con decine di interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, rami caduti e criticità assortite dovute al forte vento. Prosegue tutto oggi l’avviso emesso da Arpal per quanto riguarda il vento di burrasca che continuerà nelle prossime ore a sferzare la nostra regione.

Nella notte i pompieri genovesi sono intervenuti in più situazioni, dicevamo, tra cui via Acquarone, dove un albero è crollato sulla strada colpendo alcune auto in sosta. L’intervento di messa in sicurezza ha richiesto la chiusura della strada per oltre un’ora poco dopo la mezzanotte.

Problemi anche in corso Europa, con un semaforo fuori uso a causa dei danni subiti dal vento mentre in via Puccini, a Sestri Ponente, si sono verificati alcuni problemi con i cartelloni pubblicitari presenti che sono stati letteralmente staccati dal vento.

Le raffiche di vento hanno provocato lo schianto di un possente abete, all’apparenza sanissimo, a Portofino Vetta, interrompendo la circolazione. L’albero, a monte della strada si è abbattuto sul sottostante parcheggio del Portofino Kulm. All’alba i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti segando una parte del tronco per aprire un varco nella carreggiata in caso di emergenze.

Per tutta la giornata di oggi permangono i divieti previsti già da ieri con l’avviso del vento di burrasca: divieto di transito sulla sopraelevata Aldo Moro per motocicli, mezzi telonati e furgonati e chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali. “Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso e il deflusso e, per concludere, per la giornata di oggi si registra la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova”.

Tempesta su Genova, i danni provocati dal vento

Le foto dell’albero caduto in via Acquarone sono del fotografo e attore David Conway