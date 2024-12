Valbisagno, dopo la frana via libera alla manutenzione straordinaria di via del Chiappazzo

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di via del Chiappazzo, tra Marassi e Staglieno, interessata da una frana provocata dalle forti piogge lo scorso marzo.

“L’intervento ha necessitato un’approfondita indagine e conseguente progettazione visto che l’area è interessata da cedimenti del manto stradale e da uno scarso livello di adeguata protezione verso il vuoto – spiega il vicesindaco Piciocchi. Alcune settimane fa ho partecipato all’assemblea pubblica organizzata sul tema: come avevo anticipato in quella sede, l’intervento di manutenzione straordinaria è stato inserito nella variazione del Piano triennale dei lavori pubblici e sarà finanziato con oltre 483mila euro interni all’ente per risolvere una volta per tutte le problematiche strutturali della strada e mettere fine ai disagi che le famiglie e i residenti della zona stanno subendo a causa della frana”.

“Conclusa la fase di progettazione, a stretto giro potranno partire i lavori per la definitiva messa in sicurezza della strada e quindi per la sua riapertura”, ha aggiunto Piciocchi.

L’episodio risale allo scorso 6 marzo. La strada era stata interdetta alla circolazione veicolare e pedonale da via del Fossato sino alla chiesa della Sacra Famiglia. Aster ha provveduto a posizionare gli avvisi per indicare i percorsi alternativi a pedoni e veicoli.