Val Bisagno, terminati gli interventi di regimazione delle acque in via Della Gava e via Spallarossa

Genova. Nelle ultime settimane sono terminati due interventi di regimazione delle acque meteoriche: il primo tra via della Gava e salita alla chiesa di Staglieno: il secondo in via Spallarossa, a Fontanegli.

«La messa in sicurezza e l’intervento in situazioni puntuali nei quartieri collinari è fondamentale per un territorio storicamente fragile come quello genovese – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari – i tecnici della Direzione Idrogeologia e Geotecnica e Vallate stanno portando avanti lavori diffusi di regimazione acque e messa in sicurezza che consentono di superare criticità e migliorino anche la viabilità». «Si tratta di due interventi molto importanti che hanno in comune il risultato di aumentare la sicurezza idrogeologica di due frazioni importanti della Val Bisagno come Staglieno e Fontanegli – commenta il consigliere delegato alla Tutela e sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua – Se il tratto tra via della Gava e salita alla chiesa di Staglieno è stato dotato finalmente di una regimazione idraulica, in via Spallarossa a Fontanegli si è approfittato del cantiere anche per rafforzare e spostare un tratto di muro onde consentire il passaggio anche dei mezzi di soccorso: opere che hanno come filo conduttore i valori di sicurezza e accessibilità che, per la nostra Amministrazione, hanno un’importanza fondamentale per tutto il tessuto urbano di cui le vallate rappresentano uno straordinario valore aggiunto».

I lavori tra via della Gava e salita alla chiesa di Staglieno sono serviti a sopperire alla mancanza di una regimazione delle acque meteoriche che, in caso di forti piogge, comportava l’allagamento della carreggiata stradale e un ingente ruscellamento sulla scarpata sottostante. Il cantiere ha consentito di ripristinare le adeguate condizioni di deflusso delle acque meteoriche mediante l’esecuzione di opere di regimazione e smaltimento finale nel colatore naturale ubicato in via della Gava.

Per quanto riguarda invece via Spallarossa, interessata di recente dal crollo di un tratto di muro di 10 metri lato monte, sono state eseguite due opere principali. È stato realizzato un sistema di drenaggio delle acque sub-superficiali e sotterranee, con opere di intercettazione delle acque di ruscellamento sia in carreggiata sia nel comparto a monte e a valle della viabilità, insieme a una nuova rete di collettamento e smaltimento. Inoltre, è stato ricostruito un tratto di circa 50 metri del muro di sostegno del lato monte di via Spallarossa e il contestuale arretramento dello stesso, con l’obiettivo di incrementare l’ampiezza della carreggiata che, a seguito dei lavori, è diventata accessibile anche ai mezzi di soccorso fino al tratto terminale in corrispondenza degli antichi lavatoi.