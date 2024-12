Uscita di Nervi chiusa e cantieri, il sindaco di Bogliasco tuona: “Situazione traffico sull’Aurelia insostenibile”

Genova. “La situazione del traffico sulla Aurelia in direzione Genova è da giorni insostenibile”. A tuonare sui social è il sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, che ha chiesto la collaborazione della polizia locale genovese per gestire una situazione complicatissima, soprattutto nel periodo delle feste natalizie.

Alla base della paralisi dell’Aurelia, i lavori in corso in via Donato Somma, a Nervi, nei pressi del parcheggio Le Streghe, e la chiusura della stazione autostradale di Nervi in uscita per chi proviene da Livorno.

L’uscita è chiusa da lunedì 9 dicembre e lo resterà sino all’11 gennaio 2025, e dunque per tutto il periodo delle feste natalizie. Un intervento necessario per riqualificare circa 500 metri di barriere di sicurezza lungo la rampa, comprese quelle del cavalcavia che passa sopra l’autostrada. Conseguenza diretta, chi arriva da Sestri Levante ed è diretto a Sori o a Bogliasco deve uscire a Recco o a Genova Est, e in entrambi i casi deve percorrere l’Aurelia. Al quadro già estremamente complicato si aggiungono i semafori di Nervi, oggetto tra l’altro di una riqualificazione che in questi giorni si concentrano tra via del Commercio e viale Franchini.

Da qui la richiesta del sindaco di Bogliasco, rivolta al comando della polizia locale di Genova Levante, di collaborazione. È stato quindi predisposto un servizio di monitoraggio e di supporto alla circolazione: “Vedremo nei prossimi giorni come andrà”, ha concluso Pastorino.