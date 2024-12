Una tesi di laurea sul dialetto genovese vince il concorso “Salva la tua lingua locale”

Genova. C’è anche una tesi di laurea sul dialetto genovese tra le opere premiate nel corso della dodicesima edizione del concorso letterario ‘Salva la tua lingua locale’, riconoscimenti assegnati nella sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma.

Il concorso è ideato da Unpli, Unione nazionale Pro loco, e da Ali Autonomie locali italiane del Lazio, con l’obiettivo di promuovere i tesori culturali e linguistici del nostro Paese. Tutte le composizioni narrano spaccati di vita quotidiana, leggende paesane, mestieri, riti e tradizione antiche, e che nella loro diversità linguistica, di espressioni e suoni uniscono l’Italia da nord a sud. Oltre 400 le opere pervenute in questa dodicesima edizione, e Simona Vallarino ha vinto nella sezione tesi di laurea con la tesi dal titolo “Una babele da ricostruire: l’Unità linguistica e il dialetto genovese”, del 2022.

Tra le altre opere premiate ci sono un dizionario con i gallicismi siciliani, saggi in ladino di Fassa e in astigiano, poesie in bisiàc e in romagnolo, opere in dialetto sammarchese, venosino e griko, una canzone in friulano e un lavoro teatrale in dialetto napoletano.

“Il premio diventa sempre più riferimento per tanti autori che vogliono presentare le loro opere ed è un incentivo fortissimo per far scrivere nelle lingue locali – ha detto Antonino La Spina, presidente Unpli – In questi 12 anni abbiamo fatto un lavoro incredibile proprio per incentivare la scrittura. L’alto numero di concorrenti e la varietà dei lavori presentati hanno reso il lavoro delle giurie estremamente complesso, ma hanno restituito un quadro ricco e articolato delle lingue locali ancora vive nel nostro Paese. In un mondo sempre più globalizzato, ogni lingua rappresenta un patrimonio immateriale che custodisce l’identità, la storia le tradizioni di un popolo, come sottolineato anche dall’Unesco”.

“La caratteristica del nostro paese è sempre stato un policentrismo culturale, cioè il fatto che ovunque in Italia ci sono sempre state delle espressioni artistiche nelle lingue locali che sono una grande ricchezza che continua a esistere. Non c’è nessuna contraddizione tra l’unità del Paese e le identità locali”, ha concluso il presidente onorario del premio, Giovanni Solimine.