Un Natale speciale nel carcere di Marassi: giornata delle famiglie con “La barchetta dei piccoli capitani”

Genova. Giovedì 5 dicembre, a partire dalle 15, spazio a un pomeriggio molto particolare all’interno della casa circondariale di Genova Marassi. È infatti in arrivo la quarta Giornata delle Famiglie, un evento che fa parte delle attività de “La Barchetta dei Piccoli Capitani”, il progetto volto a supportare i minori figli di detenuti e le loro famiglie, con l’obiettivo di creare momenti di connessione e inclusione dentro e fuori il carcere.

La giornata avrà un significato ancora più speciale, intrecciandosi con il clima delle festività natalizie. Saranno coinvolte circa 70 persone, tra cui 30 bambini di età compresa tra i 2 e i 13 anni: i piccoli decoreranno palline di natale insieme ai papà, parteciperanno a giochi organizzati sul campo da calcio e riceveranno pacchetti regalo contenenti dolci, giocattoli e materiale scolastico.

Le Giornate delle Famiglie si sono già dimostrate una delle iniziative più apprezzate da papà e bimbi: nei tre appuntamenti precedenti, tenutisi a maggio, settembre e novembre, hanno partecipato oltre 150 persone tra genitori e bambini, a testimonianza del valore di queste occasioni per mantenere vivi i legami familiari, spesso messi a dura prova dalla condizione di detenzione.

La giornata del 5 dicembre si inserisce nel quadro più ampio de “La Barchetta dei Piccoli Capitani”, progetto che ha come capofila la Cooperativa Sociale Il Cerchio delle Relazioni, in rete con la Cooperativa Sociale Il Biscione, Veneranda Compagnia di Misericordia, ARCI Genova e CEIS Genova, realizzato grazie al supporto e al coinvolgimento dell’Ufficio esecuzione penale esterna di Genova, delle case circondariali di Genova Marassi e Pontedecimo e del Comune di Genova. In un anno, il progetto prevede oltre 4.000 ore di interventi educativi per bambini e famiglie, l’organizzazione di più di 20 eventi e la presa in carico di circa 150 bambini con attività di sostegno tra famiglia, carcere, scuola e comunità.