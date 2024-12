Un Genoa sempre più internazionale, insieme a Netflix per lanciare la nuova stagione di Squid Game

Genova. Da Undertaker a Squid Game, il Genoa mette a segno un’altra importante collaborazione oltre i confini nazionali. Con un video social, infatti, la società rossoblù ha annunciato la parnership con Netflix per il lancio di Squid Game 2 (in uscita il 26 dicembre).

I protagonisti della clip Mario Balotelli, Morten Frendrup, Pierluigi Gollini e Johan Vásquez sono apparsi sul set con le iconiche tute e guardie incappucciate.

Insomma una spettacolo che continuerà nella sfida di sabato (ore 18) al “Ferraris” contro il Napoli: una festa dello sport che unisce il popolo del calcio, il pre-gara offrirà agli spettatori una serie di attività a tema, con esperienze ispirate alla serie tv conosciuta in tutto il mondo.

I giocatori in campo indosseranno poi una maglia speciale per l’occasione. La terza divisa sarà “addobbata” in modo speciale: nella parte frontale comparirà il brand Squid Game 2 e, sulle maniche, il logo Netflix.

I tifosi sono chiamati ad arrivare allo stadio (che sarà tutto esaurito) con largo anticipo per non perdersi nemmeno un minuto di questa giornata speciale.