Un centro studi nel Memoriale delle vittime del Morandi, l’auspicio dei parenti: “Sia un luogo di analisi e prevenzione”

Genova. Il Memoriale delle vittime del ponte Morandi potrebbe, in futuro, diventare un centro studi a valenza nazionale per studiare e analizzare tragedie come quelle che hanno colpito Genova e tutta l’Italia il 14 agosto del 2018, provocando 43 morti.

È l’auspicio di Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi, che domenica mattina ha preso parte all’inaugurazione della struttura: un giorno atteso da tempo, un momento toccante ed emozionante che arriva a sei anni e mezzo da un evento che ha cambiato per sempre la storia d’Italia. E proprio per la portata di questa tragedia, l’obiettivo finale è trasformare il memoriale in uno spazio che non serva soltanto da ricordo e monito, ma che sia anche strumento utile alla collettività.

“Il Memoriale non deve diventare una cattedrale nel deserto – ha ribadito Possetti – i cittadini del luogo devono sentirlo come loro, abbiamo in programma di organizzare al suo interno tante iniziative. In un’ottica più ottimistica vorremmo che diventasse un centro studi, un luogo in cui si possano analizzare i disastri di questo tipo con le università e con gli esperti, per lavorare su tragedia come questa e su questo tipo di eventi. Ci lavoreremo tutti insieme, con le istituzioni e anche con i cittadini, che devono sentire questo luogo loro. Questa parte di città sarà rigenerata, anche grazie al Memoriale”.

“Lo spazio dedicato al processo sarà in continuo aggiornamento sino alla fine e ne vedremo l’evoluzione – ha concluso Possetti – vorremmo che il Memoriale diventasse un luogo vitale, organizzando proiezioni, incontri e momenti di dibattito”.