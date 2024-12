“Un calcio alla guerra”, tutti in campo a Serra Riccò per abbattere le barriere tra religioni

Genova. In un’epoca segnata da tensioni e divisioni, lo sport può affermarsi come un potente veicolo di tolleranza e conciliazione. In questa prospettiva, la European Muslim League, organizzazione no profit, insieme alle comunità religiose organizza per domenica 29 Dicembre l’evento sportivo “Un calcio alla guerra”.

Realizzata con il patrocinio dell’International Parliament for Safety and Peace – IGO, la Regione Liguria, la Curia e la Comunità Ebraica di Genova, il Coni, l’Associazione Nazionale Carabinieri della “IADA” – Accademia Internazionale di Azione Diplomatica, i Comuni di Genova, Serra Riccò, Pizzo Calabro, l’iniziativa vedrà scendere in campo a Serra Riccò giocatori di diverse religioni.

In occasione delle festività natalizie, questa iniziativa invita cristiani, musulmani, ebrei, buddisti e rappresentanti di altre fedi a unirsi in una giornata di amicizia e dialogo attraverso il linguaggio universale dello sport, nello specifico, mediante il calcio. La giornata riunisce non solo le diverse culture e religioni ma anche le diverse generazioni: partirà con il torneo dei bambini alle 10, seguito dalla competizione degli adulti nel pomeriggio. Non mancheranno momenti di riflessione e confronto con testimonianze dove il rispetto reciproco sarà la parola d’ordine per dar vita a iniziative concrete volte a costruire ponti di pace.

“Questo messaggio diviene particolarmente importante nel mondo attuale, lacerato da guerre e conflitti. Dal Medio Oriente all’Ucraina, ai tanti conflitti “invisibili” meno ripresi dai media come quelli che interessano tantissime minoranze su scala internazionale – ha detto il promotore dell’evento, Alfredo Maiolese – Partire dalle iniziative locali, coniugando la dimensione nazionale sì che ci porta ad essere partecipi e solidali con la drammatica realtà internazionale”.

Dalle 17, il trasferimento al castello storico di San Cipriano con l’intervento dei rappresentanti istituzionali, comunali e regionali per la premiazione di “coloro che si siano contraddistinti in campo sociale, sportivo, medico, militare e mediatico per l’impegno a favore del prossimo”.

“Lo sport, in particolare, il calcio rimane uno strumento di coinvolgimento sociale, giovanile universale. Questo evento vuole quindi promuovere l’unità e la fraternità per un’unica partita chiamata pace, dimostrando che la competizione nel bene potrebbe segnare un vincente risultato per vivere la nostra umanità”, conclude l’editore italo-libanese Nizar Ramadan, tra i premiati dell’evento.