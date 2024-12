Il Genoa espugna Udine con un convincente 2-0: quattro punti in due gare per Vieira

UDINESE-GENOA 0-2 (12′ Pinamonti, 67′ aut Giannetti)

Udine. Vittoria importantissima per il Genoa di Patrick Vieira arrivata su un campo difficile come quello dell’Udinese. I friulani erano partiti bene in campionato ma non in questa gara: dopo pochi istanti, infatti, i bianconeri si trovano in inferiorità numerica per l’espulsione di Touré che aveva colpito in volto Zanoli con una sbracciata. Da quel momento i rossoblù sono saliti in cattedra girando palla con l’obiettivo di fare male sin da subito alla formazione bianconera. Al dodicesimo il Genoa in vantaggio con Pinamonti. Cross di Martin, stoppa Zanoli con la palla che arriva a Badelj che mette in profondità per il numero 19 in area. Tocco di Ekkelenkamp che rende buona l’azione: check di controllo terminato, è 1-0 rossoblù. Bianconeri entrati in fase confusionale e il Grifone avrebbe poi le possibilità di raddoppiare: prima con Thorsby poi con Miretti, ma il primo tempo finisce in parità.

La ripresa vede un’Udinese più coraggiosa ma il Genoa continua a reggere bene il campo. Di fatto non ci sono state occasioni lampanti per i padroni di casa per poter riacciuffare il pareggio. E gli uomini di Vieira ne approfittano andando sul doppio vantaggio grazie allo sprint di Zanoli (uno tra i migliori in campo) che poi ha visto Giannetti deviare nella sua porta. Triplice fischio ed esultanza della squadra insieme ai propri tifosi arrivati in Friuli Venezia Giulia: il Genoa sale a 14 punti, al tredicesimo posto in classifica e probabilmente con più certezze a livello di gioco e con un assetto tattico che sembrerebbe funzionare meglio rispetto a prima. Il Genoa di Vieira conquista il suo quarto punto in due gare e alla prossima riceverà in casa il Torino.

90’+4′ Finisce qui! Vince il Genoa!

90’+2′ Ammoniti Messias e Ebosse.

90′ Quattro minuti di recupero.

86′ Giallo per Kristensen nell’Udinese. Nel frattempo esce Davies, al suo posto Modesto.

85′ Recupero Genoa, Thorsby manda in area Messias che però si vede murare la sua conclusione. Occasione importante per il 2-0.

83′ Ammonito Martin nel Genoa.

80′ Vieira rileva Bani, al suo posto Vogliacco.

75′ Fuori Zanolli e dentro Balotelli: boato dei tifosi rossoblù.

74′ Fuori Thauvin per Bravo nell’Udinese.

68′ Cambi per Vieira: fuori Pinamonti, Badelj e Miretti per Vitinha, Masini e Messias.

67′ Raddoppio del Genoa! 2-0! Avanzata di Zanoli dopo il bellissimo cambio di gioco di Badelj: il giocatore rossoblù tira, Giannetti tocca ed è gol del Grifone!

65′ Thauvin entra in area pericolosamente con Martin che devia in corner.

60′ Ebosse mura il tiro di Zanoli che finisce in rimessa laterale. Un po’ più di confusione in questa parte di gara con l’Udinese che piano piano esce fuori.

55′ Zanoli entra pericolosamente in area per poi cadere a terra. Il giocatore rossoblù si è lasciato andare, nessun rigore ma anche nessuna ammonizione per simulazione.

51′ Parte con un piglio diverso l’Udinese che sta alzando il baricentro per trovare il pari. Ma il Genoa è sempre molto ordinato e prova a mantenere il possesso.

46′ Thauvin prova subito la conclusione: blocca Leali.

Dentro Ebosse e Kristenseen per Ehizibue e Lucca. Inizia il secondo tempo con i cambi dei bianconeri.

Secondo tempo

Il Genoa conduce 1-0 sull’Udinese grazie alla rete di Pinamonti, la suo quinta in campionato. La gara inizia subito con un episodio chiave: l’espulsione di Touré, un rosso diretto per una sbracciata su Zanoli. I rossoblù hanno quindi approcciato la gara con ancora più volontà di proporre e ha trovato il vantaggio con la rete da rapace del suo centravanti. Thorsby avrebbe l’occasione per raddoppiare, ma non riesce a superare l’ultimo uomo Giannetti. Così come Miretti, ma il suo tiro in area è strozzato. Un buon Genoa, quindi, quello visto nel primo tempo. Per portare a casa l’intera posta serve quindi continuità, senza abbassare l’intensità cercando di trovare magari il gol del raddoppio. L’Udinese, molto probabilmente, effettuerà dei cambi per ridisegnare l’assetto in campo.

45’+3′ Fine primo tempo: conduce 1-0 il Genoa grazie alla rete di Pinamonti.

45+2′ Altro giallo tra le fila del Genoa: questa volta a prenderselo è Thorsby.

45′ Tre minuti di recupero.

41′ Fallo in attacco di Vasquez sul corner: primo ammonito nel Genoa.

36′ Occasione Genoa! Palla da destra a sinistra che arriva a Miretti in centro area. Conclusione non perfetta dell’ex Juve, sulla cui respinta spazza via l’Udinese. Bene il Genoa in questo primo tempo alla Dacia Arena.

35′ Okeye para il tentativo al limite di Pinamonti, che però era in posizione irregolare. Nessuna bandiera alzata tuttavia.

34′ Davies scappa dalla marcatura rossoblù e si avvia verso la zona offensiva del campo. L’arbitro, tuttavia, ferma tutto per un fallo commesso su Badelj: decisione dubbia comunque, non sembrava esserci nulla.

30′ Primo tiro in porta dell’Udinese: destro Zemura che finisce tra le braccia di Leali. Non c’è stata comunque ancora una vera occasione da gol per la squadra di casa.

26′ Fallo in attacco di Ekkelenkamp su Thorsby: il giocatore bianconero reclama rigore, ma il fallo lo ha commesso il giocatore di casa.

25′ Thorsby sul retropassaggio di Ehizibue ruba palla e non riesce a superare Giannetti che da ultimo uomo salva l’Udinese. Nessun fallo di mano perché prima la palla è andata sulla sua schiena. Occasionissima per raddoppiare per il Genoa.

20′ Rossoblù che tengono maggiormente il pallone, ma ora inizia a salire anche l’Udinese. Davies spizza di testa in centro area, spazza la difesa rossoblù.

12′ Genoa in vantaggio! Pinamonti! Cross di Martin, stoppa Zanoli con la palla che arriva a Badelj che mette in profondità per il numero 19 in area. Tocco di Ekkelenkamp che rende buona l’azione: check di controllo terminato, è 1-0 rossoblù.

10′ Genoa che gira palla con l’obiettivo di sfruttare sin da subito la superiorità numerica. Bianconeri compatti nella propria metà campo a difendere.

5′ Il Genoa batte la punizione…Okoye si distende sul tiro di Pinamonti.

3′ Controllo finito: Udinese in dieci dopo pochi minuti e calcio di punizione per il Genoa! Bianconeri in dieci per tutta la durata della partita.

2′ Attenzione perché Zanoli è rimasto a terra per una sbracciata di Touré in pieno volto. Il giocatore rossoblù era riuscito quasi ad anticiparlo ma la sbracciata glielo ha impedito. Check in corso per un possibile cartellino rosso.

Si parte alla Dacia Arena!

Primo tempo

Le formazioni:

Udinese (4-3-1-2): Okoye; Ehizibue, Giannetti, Tourè, Zemura; Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin; Davis, Lucca.

A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Zarraga, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Ebosse, Kabasele, Kristensen, Modesto, Pizarro.

Allenatore: Runjaić.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

A disposizione: Sommariva, Gollini, Bohinen, Vitinha, Messias, Pereiro, Vogliacco, Norton-Cuffy, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Melegoni, Masini.

Allenatore: Vieira.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Assistenti: Mokhtar di Lecco e Ricci di Firenze.

Quarto uomo: Scatena di Avezzano.

VAR: Serra di Torino.

AVAR: Pairetto di Rovereto.

Udine. Il Genoa torna in campo dopo una settimana dalla sfida casalinga contro il Cagliari di domenica scorsa al Luigi Ferraris. La prima gara di Patrick Vieira da allenatore rossoblù è finita in pareggio ma con una buona prestazione dove è stato creato tanto e il risultato finale è particolarmente stretto. Oggi c’è l’Udinese da sfidare Dacia Arena, formazione partita bene ad inizio campionato con un buon bottino di punti.

“Sono molto pericolosi perché sono aggressivi però noi dobbiamo essere attenti a non fare falli per dare lor punizioni da posizioni importanti. Abbiamo qualità per dare fastidio, faremo una bella partita”. Questa la presentazione della sfida fatta in conferenza stampa dal tecnico francese, che conferma la formazione del match di settimana scorsa contro il Cagliari fatta eccezione per il ritorno da titolare di Vasquez insieme a Bani. Calcio d’inizio fissato per le ore 12:30.