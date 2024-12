Uccise la nonna a forbiciate, Simone Monteverdi é incapace di intendere e di volere: sarà trasferito in una Rems

Genova. Simone Monteverdi, il 20enne di Chiavari che il 21 settembre ha ucciso a forbiciate la nonna nel loro appartamento di corso Lavagna a Chiavari era totalmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica disposta dalla gip Angela Nutini. Secondo il medico legale Maurizio Balestrino al momento dei fatti Monteverdi “era al momento dei fatti per infermità mentale in tale stato di mente da abolire la sua capacità di intendere e di volere”. Per questo molto probabilmente non sarà mai condannato per l’omicidio ma Monteverdi, dice sempre la perizia “è socialmente pericoloso e per questo deve essere trasferito in una Rems”, residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Monteverdi dopo l’omicidio era stato collocato all’interno del centro clinico nel carcere di Marassi in regime di alta sorveglianza. Oggi dopo la discussione della perizia la pm Francesca Rombolà chiederà la sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con la misura di sicurezza dell’inserimento nella Rems. Secondo quanto appreso dovrebbe trattarsi della Rems di Prà, la stessa dove si trova Luca Delfino.

Il 20enne, per legge, finirà comunque davanti alla Corte d’assise di Genova perché essendo impossibile per il suo avvocato Ilaria Tulino chiedere un rito alternativo (si tratta di un omicidio aggravato dal legame della parentela dove l’imputato rischia l’ergastolo), sarà la stessa Corte a stabilire al momento del processo la sua eventuale non imputabilità.

Monteverdi aveva ucciso a colpi di forbice la nonna Andreina Canepa, 82 anni, dopo l’ennesima lite nell’appartamento dove il ragazzo viveva solo con l’anziana, dopo che la sorella e la mamma erano andate ad abitare con i rispettivi compagni. Le liti in quella casa erano continue negli ultimi tempi a causa del precipitare delle condizioni psichiche del ragazzo. Anche la madre, quando andava a trovarlo, aveva subito alcune aggressioni ma lei non si era mai sentita di denunciarlo. La donna però aveva parlato dei suoi timori sia alle forze dell’ordine sia ai servizi sociali, chiedendo un supporto. Un primo incontro era stato fissato la settimana successiva a quella del delitto, ma la situazione, tesissima ormai da parecchi mesi, era precipitata prima.