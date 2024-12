Ubriaco non si ferma al posto di blocco, i vigili lo inseguono e vengono aggrediti da altre persone

Genova. Non si ferma al posto di blocco, rischiando anche di travolgere gli agenti, si dà alla fuga e finisce in mezzo a un gruppo di persone che se la prendono con la polizia locale.

Tutto è iniziato nella serata di venerdì in corso Saffi, dove era in corso un controllo stradale da parte delle divise del reparto sicurezza stradale e delle unità territoriali della polizia locale.

Il conducente dell’auto, un genovese di 42 anni in evidente stato di ebbrezza, non si è fermato all’alt degli agenti ed è fuggito verso corso Quadrio, a gran velocità e a fari spenti, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Inseguita da due pattuglie, l’auto ha poi finito la sua corsa in piazza degli Embriaci, in mezzo a un centinaio di persone. Alcuni tra i presenti hanno immediatamente manifestato ostilità nei confronti degli agenti, con insulti e lancio di oggetti. Mentre la polizia locale si allontanava insieme al fuggitivo, i soggetti hanno lanciato una bottiglia di vetro sul parabrezza dell’auto di servizio, che fortunatamente non è andato in frantumi.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’influenza dell’alcool, per la quale è risultato essere recidivo. Inoltre, gli sono state contestate numerose violazioni, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo adoperato per commettere il reato.

“Un episodio gravissimo – sottolinea l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino – Il comportamento violento e vigliacco di alcuni facinorosi nei confronti della polizia locale, che come sempre ha operato con professionalità e determinazione, è assolutamente inaccettabile. La nostra amministrazione è fermamente impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini e a sostenere le forze dell’ordine nel loro lavoro. È fondamentale che tutti comprendano che atti di violenza e aggressione verso chi lavora per il nostro bene comune non saranno tollerati. Continueremo a lavorare per rafforzare la presenza della polizia locale sul territorio e per promuovere una cultura di rispetto e collaborazione tra cittadini e istituzioni”.