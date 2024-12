Ubriaco fa l’autostop in mezzo all’Aurelia, arrivano i carabinieri: “Portatemi a casa voi”

Genova. Si è piazzato in mezzo alla strada a fare l’autostop, visibilmente ubriaco dopo la serata trascorsa fuori, rischiando di essere investito. Quando una pattuglia dei carabinieri lo ha visto e gli ha intimato di mettersi al sicuro li ha insultati, poi ha provato a salire a bordo della macchina di servizio chiedendo di “essere portato a casa”.

Protagonista della bizzarra vicenda, un 18enne che la scorsa notte vagava sull’Aurelia tra Cavi e Lavagna. Deciso a trovare un passaggio a casa si è piazzato in mezzo alla strada, costringendo le macchine a schivarlo, sino a quando non sono arrivati i carabinieri, che gli hanno chiesto di restare sul marciapiede. Da lì gli insulti e il tentativo di entrare nell’auto di pattuglia e farsi accompagnare a casa.

Il giovane, che risulta senza patente, è stato multato ex art 688, e cioè per ubriachezza molesta in pubblico.