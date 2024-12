Tursi, opposizione all’attacco: “Maggioranza mancante in commissione bilancio”

Genova. Questa mattina, durante la commissione dedicata all’approfondimento sul bilancio, con particolare focus sullo sport, i consiglieri eletti con Bucci non sono stati in grado di avere la maggioranza. A riferirlo sono i gruppi d’opposizione in un comunicato.

“La destra che governa Genova dimostra ancora una volta la sua disattenzione verso i bisogni dei cittadini e la città stessa – dichiarano i consiglieri e le consigliere -. Non solo assistiamo a una crescente incuria degli spazi pubblici e a una cronica mancanza di progettazione di servizi adeguati per le persone, ma anche a un totale disinteresse per il dialogo democratico e il confronto con l’opposizione”.

“Il neo presidente della Regione Bucci, sempre intento a dare lezioni ad altri, inizi a guardare in casa propria e ai suoi eletti in Comune a Genova che non trovano il tempo nemmeno per partecipare alle commissioni di approfondimento, momenti fondamentali per preparare le votazioni in Consiglio sul bilancio. Questo atteggiamento rivela una maggioranza più attenta a seguire direttive calate dall’alto che a entrare nel merito delle questioni e confrontarsi in modo costruttivo come invece servirebbe alla città”.

“Una maggioranza che manca di cura per Genova, per i suoi abitanti e per i processi democratici dimostra chiaramente di non essere all’altezza delle sfide che si devono affrontare”, concludono.