Turismo, intesa tra sindacati e imprese per contratto nazionale. Lombardi: “Maggiori salari per maggiore stabilità”

Genova. “Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell’accordo tra sindacati e associazioni datoriali che porterà al nuovo contratto nazionale dell’industria turistica. Gli aumenti salariali porteranno maggiore stabilità e sicurezza per tutti gli addetti di un comparto fondamentale per l’economia dell’Italia e della Liguria in particolare considerando che esso traina tra il 7 e il 10% del Pil regionale. La notizia di oggi fa il paio con l’aumento della detassazione delle mance per i dipendenti di bar e ristoranti approvato la scorsa settimana in commissione Bilancio della Camera”.

Così l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha commentato l’Ipotesi di accordo sul nuovo Contratto nazionale dell’Industria turistica tra i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni datoriali Aica e Federturismo Confindustria.

L’accordo prevede un aumento salariale a regime di 200 euro, in linea con gli altri contratti del settore, distribuiti in 4 tranche, 5 per le agenzie di viaggio e i tour operator. Riconosciuta anche l’Una Tantum di 450 euro, 320 euro per le imprese di viaggio.